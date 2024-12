Český vědec dostal 50 milionů korun na výzkum videoher. Zaměří se i na Kingdom Come

Český vědec dostal grant 50 milionů korun na výzkum videoher

Bude zkoumat reálnost jejich prostředí v porovnání se skutečností

Zaměřit se chce na hry odehrávající se v Česku, východní Evropě i Asii

Vývojáři videoher se snaží být čím dál preciznější a i díky moderním technologiím ve svých hrách často velmi reálně ztvárňují skutečná místa. A to ať už ta současná, nebo historická. Typickým příkladem je česká hra Kingdom Come: Deliverance, která hráče provede Kutnou Horou i Posázavím.

Pro hráče jde obvykle o skvělý zážitek a detailně a dobře zpracované prostředí jim přináší větší požitek ze samotného hraní. Ale leckdo už se nejspíš zamýšlel nad tím, jak moc tvůrci videoher sáhli po skutečnosti a kolik si toho vymysleli.

Zajímá to i českého vědce, docenta Jaroslava Švelcha, který působí na Univerzitě Karlově. A nyní získal grant ve výši 50 milionů korun na svůj projekt nazvaný “Politika a estetika indexikální reprezentace v digitálních hrách a virtuální realitě“.

Výsledkem budou publikace

S pomocí těchto peněz hodlá se svým týmem zkoumat, jak jsou ve hrách a virtuální realitě zobrazována reálná místa i skupiny lidí. Zajímat ho ale i bude samotný proces vzniku her, takže hodlá doslova stát vývojářům za zády a sledovat jejich práci. Zkoumat bude i to, jak vývojáři her pracují v terénu – jak sbírají informace, jestli využívají 3D skeny nebo jakým způsobem snímají pohyby herců.

Výsledkem mají být vědecké publikace, které poslouží jak veřejnosti, tak i herním studiím.

Zdroj: ČT24 (Facebook)