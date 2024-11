STALKER 2 vychází 20. listopadu s českými titulky jako pokračování kultovní série

Studio GSC Game World dokončilo vývoj v Praze po útěku z Ukrajiny

První recenze chválí atmosféru a hratelnost, kritizují technické nedostatky

Dlouhých patnáct let čekali fanoušci na pokračování kultovní série STALKER. Po několika odkladech a dramatickém vývoji ovlivněném válkou na Ukrajině konečně nastal den vydání – 20. listopadu 2024 v 17:00 vychází STALKER 2: Heart of Chornobyl na PC a Xbox Series X/S. V tomto článku si shrneme vše, co potřebujete o hře vědět.

Obsah článku Stalker 2: Heart of Chornobyl

Datum vydání a dostupné platformy

STALKER 2 vyšel 20. listopadu 2024 na PC (Steam, Epic Games Store, GOG) a Xbox Series X/S. Od prvního dne je hra dostupná také v rámci předplatného Xbox Game Pass. Podle úniku interních dokumentů Microsoftu má Xbox tříměsíční exkluzivitu, po jejímž vypršení by měla hra dorazit i na PlayStation 5.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — Launch Trailer

Hra byla několikrát odložena – nejprve z roku 2023 na první čtvrtletí 2024, poté na září 2024 a nakonec na současné listopadové datum. Producent Jevhen Kulyk v rozhovoru pro IGN potvrdil, že poslední odklad už byl definitivně poslední: “Nyní si jsme skutečně jistí, že šlo o poslední odklad. Hra je prakticky hotová a zbývá pouze finální ladění.”



Příběh a zasazení

STALKER 2 se stejně jako předchozí díly odehrává v nebezpečné Zóně – oblasti kolem černobylské jaderné elektrárny, kde došlo k druhé katastrofě v roce 2006. Ta způsobila vznik anomálií, mutantů a tajemných artefaktů. V roli nové postavy jménem Skif se vydáme do srdce Zóny, která je nyní ještě větší než v předchozích dílech. Hra nabídne čtyři různá zakončení příběhu a desítky hodin vedlejších úkolů.

“Skif je ostřílený stalker, který zná nebezpečí Zóny jako své boty. Přesto ani on není připraven na to, co ho zde čeká,” prozrazuje vedoucí příběhu Dmitro Ivanenko.

STALKER 2 zůstává věrný svým kořenům jako náročná survival střílečka z pohledu první osoby. Nabízí:

35 různých zbraní s možnostmi modifikací

Otevřený svět o rozloze 64 km² rozdělený do 20 unikátních oblastí

Systém A-Life 2.0 pro simulaci života v Zóně

Dynamický systém počasí a střídání dne a noci

Survival prvky včetně managementu radiace, hladu a únavy

Absence tutoriálu je záměrná, jak vysvětluje PR manažer Zakhar Bocharov: “STALKER 2 se vrací ke kořenům série – hráč se musí naučit přežít v Zóně sám. Je to součást zážitku.”

Umělá inteligence nepřátel byla výrazně vylepšena. Mutanti i lidští protivníci reagují na prostředí a přizpůsobují své chování situaci. “Osamocený pes na vás pravděpodobně nezaútočí, ale celá smečka už bude daleko agresivnější a vychytralejší,” upřesňuje Bocharov.



Vývoj a válka na Ukrajině

Vývoj STALKER 2 dramaticky poznamenala ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Studio GSC Game World muselo evakuovat velkou část týmu z Kyjeva do Prahy, kde nyní pracuje přibližně 200 vývojářů. Dalších 130 zaměstnanců zůstalo na Ukrajině, někteří z nich narukovali do armády. Bohužel ne všichni členové týmu měli takové štěstí – ve válce zahynul designér Vladimir Yezhov. V březnu 2023 navíc čelilo útoku ruských hackerů, kteří požadovali vydání hry v Rusku a Bělorusku výměnou za to, že nepustí ven vývojářská data.



Technické detaily, platformy a hardwarové nároky

Hra běží na Unreal Engine 5 a využívá technologie:

Lumen pro pokročilé nasvícení

Nanite pro vysoce detailní geometrii

DLSS 3 pro zvýšení snímkové frekvence

Minimální HW požadavky (1080p/30 FPS):

OS: Windows 10/11

CPU: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-7700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD RX 580 8GB / NVIDIA GTX 1060 6GB

Úložiště: 160 GB SSD

Doporučené HW požadavky (1080p/60 FPS):

OS: Windows 10/11

CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD RX 5700 XT / RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti

Úložiště: 160 GB SSD

Doporučené HW požadavky (1440p/60 FPS):

OS: Windows 10/11

CPU: AMD Ryzen 7 5800X/ Intel Core i7-11700

RAM: 32 GB

GPU: AMD RX 6800 XT / RTX 3070 Ti / RTX 4070

Úložiště: 160 GB SSD

Grafické režimy a technologie

STALKER 2 nabízí na každé platformě specifické grafické režimy. Na výkonném Xboxu Series X si hráči mohou vybrat mezi dvěma možnostmi – režimem kvality běžícím ve 4K rozlišení s ray-tracingem při 30 snímcích za sekundu, nebo výkonnostním režimem, který obětuje některé grafické prvky a rozlišení ve prospěch 60 FPS.

Situace je komplikovanější na slabším Xboxu Series S. Zde hra běží v rozlišení 1440p s průměrnou snímkovou frekvencí 35 FPS, která v náročnějších lokacích klesá až k 25 snímkům. PR manažer Zachar Bocharov nicméně slíbil, že vývojáři pracují na optimalizaci, která by měla přinést i 60 FPS režim.

Na PC nabízí hra nejširší možnosti nastavení včetně podpory NVIDIA DLSS 3 pro zvýšení snímkové frekvence. Ray-tracing je při vydání řešen pouze softwarově pomocí technologie Lumen z Unreal Enginu 5, plnohodnotný hardwarový ray-tracing bude přidán až později po vydání.

Česká lokalizace

Potěšující zprávou pro české hráče je, že STALKER 2 nabídne české titulky již v den vydání. O lokalizaci se postaraly distribuční společnosti Playman a Comgad ve spolupráci s překladatelem Filipem Ženíškem, který má na kontě překlady řady významných herních titulů.





Edice a české ceny

STALKER 2 je k dispozici v několika edicích:

Standardní edice (1 299 Kč)

Základní hra

Bonusy za předobjednávku (skin zbraně, kostýmu)

Deluxe edice (1 999 Kč)

Základní hra

Extra vedlejší úkoly

Skiny kostýmů a zbraní pro single i multiplayer

Digitální artbook a soundtrack

Ultimate edice (2 799 Kč)

Vše z Deluxe edice

Season Pass s přístupem ke všem budoucím DLC

Dva příběhové datadisky

Multiplayer a modifikace

Multiplayer nebude v STALKER 2 dostupný hned při vydání. “Pro nás je prioritou příběhová kampaň. Multiplayer přidáme později formou bezplatné aktualizace,” uvedli vývojáři. Kooperativní režim však neplánují. Hra bude podporovat modifikace na všech platformách skrze platformu Mod.io, stejně jako kolekce S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy.

Recenze a hodnocení

STALKER 2 si v prvních recenzích vede velmi dobře.

České recenze:

Games.cz – 9/10: “Stalker 2 je výjimečná hra s neuvěřitelným potenciálem, která dalece převyšuje vše, co odstartovalo před 17 lety.”

– 9/10: “Stalker 2 je výjimečná hra s neuvěřitelným potenciálem, která dalece převyšuje vše, co odstartovalo před 17 lety.” Sector.sk – 9/10: “Stalker 2 prináša veľmi pekný prechod série do modernej doby, autori nesklamali a ukázali, že to stále majú v sebe.”

Zahraniční recenze:

VideoGamer – 7/10: “Přesně to, co fanoušci očekávali – se všemi klady i zápory.”

– 7/10: “Přesně to, co fanoušci očekávali – se všemi klady i zápory.” TheGamer – 6/10: “V jádru jde o skvělý atmosférický survival, který ale trpí některými technickými nedostatky.”

Klady + Atmosférický a detailně zpracovaný svět

+ Věrohodné zachycení prostředí Zóny

+ Hutná atmosféra a napětí

+ Kvalitní české titulky

+ Překvapivě dobrá optimalizace

Zápory – Strnulé animace postav

– Občasné technické problémy a bugy

– Nepřesná umělá inteligence

– Absence rychlého cestování může být únavná

Průměrné hodnocení: 80 / 100 %

“Stalker 2 je malý zázrak. Vyvinutý ukrajinským studiem GSC Game World v průběhu sedmi let uprostřed pandemie a války. Jde o ukázkový sequel, který zůstává věrný originálu a přitom přináší řadu moderních prvků,” shrnuje recenze Hardcore Gamer.

Technický stav a hratelnost

Recenzenti se shodují, že STALKER 2 vychází v překvapivě dobrém technickém stavu, zvláště s ohledem na použití Unreal Engine 5. Hra prošla během recenzování několika velkými patchi, které výrazně vylepšily její stabilitu. “Na desktopu s RTX 3080 bez jediných problémů, občas téměř nerozeznatelný pokles snímkování se všemi nastaveními na nejvyšší detaily,” uvádí Games.cz. Podobně hodnotí optimalizaci i zahraniční média.

Jaký máte názor na Stalker 2: Heart of Chornobyl?

Zdroj: GSC Game World, Games.cz, Sector.sk, Videogamer.com, TheGamer.com, HardcoreGamer.com