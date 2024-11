Vyzkoušejte Star Citizen: Vesmírná simulace za 14 miliard korun je teď zdarma!

Star Citizen je na dva týdny zdarma včetně více než 150 lodí

Hráči si mohou vyzkoušet vše od průzkumu vesmíru po obchodování

Každý nový hráč získá na konci akce vlastní loď

Studio Cloud Imperium Games spustilo další ročník akce Intergalactic Aerospace Expo (IAE 2954), během které si můžete vyzkoušet ambiciózní vesmírný simulátor Star Citizen zcela zdarma. Od 22. listopadu do 5. prosince tak máte možnost prozkoumat rozsáhlý herní svět plný detailně zpracovaných planet a měsíců.

Nové lodě každých 48 hodin

Vývojáři se rozhodli zpestřit celou akci postupným odkrýváním obsahu. Každých 48 hodin se bude měnit nabídka dostupných lodí a vozidel od různých výrobců. Hráči si tak mohou vyzkoušet rozdílné herní styly – od průzkumu vesmíru přes obchodování až po vesmírné souboje. Již nyní jsou k dispozici čtyři zcela nové lodě, které byly do hry přidány teprve nedávno.

Ti, kteří by si akci nestihli od začátku, nemusí zoufat. Od 2. do 5. prosince budou k dispozici všechny lodě a vozidla najednou. Každý nový hráč navíc na konci akce získá vlastní loď zdarma, což může být dobrý start pro ty, kteří by chtěli ve hře pokračovat i po skončení testovacího období.

Co vlastně Star Citizen je?

Star Citizen není jen obyčejný vesmírný simulátor. Jde o ambiciózní projekt, který kombinuje prvky několika herních žánrů. Představte si obrovský vesmír, ve kterém můžete dělat prakticky cokoliv – od průzkumu planet přes obchodování až po pirátství nebo ochranu obchodních tras. Na rozdíl od podobných her jako Elite Dangerous nebo No Man’s Sky však Star Citizen sází na extrémní realističnost a detail.

40 Minutes of Star Citizen 4.0 Exploration Gameplay

Každá planeta nebo měsíc jsou vytvořeny v životní velikosti a můžete na nich přistát bez jakýchkoliv nahrávacích obrazovek. Povrchy těchto světů nejsou generované náhodně, ale ručně navržené týmem designérů. Najdete zde rozsáhlá města, základny, ale i opuštěné vraky lodí k prozkoumání. Dokonce i interiéry vesmírných lodí jsou zpracované do nejmenších detailů – od kokpitu přes obytné až po nákladové prostory.

Více než jen vesmírné lodě

Ve hře si můžete zvolit různé kariéry. Můžete se stát těžařem vzácných minerálů, přepravcem nákladu mezi planetami, lovcem odměn, průzkumníkem nebo třeba jen turistou objevujícím krásy vesmíru. Každá z těchto rolí má vlastní herní mechaniky a výzvy. Například jako těžař budete potřebovat speciální vybavení a znalost toho, kde hledat cenné suroviny. Jako lovec odměn zase musíte umět sledovat své cíle a zvládnout náročné bojové situace.

Projekt je stále ve vývoji

Je důležité zmínit, že Star Citizen je stále ve vývoji. Projekt začal v roce 2012 jako crowdfundingová kampaň s cílem vybrat 500 000 dolarů. Dnes už překonal hranici 600 milionů dolarů a stal se tak nejdražším crowdfundovaným projektem všech dob. Přestože hra není oficiálně dokončená, už nyní nabízí desítky hodin zábavy a pravidelně dostává nový obsah.

Star Citizen: The IAE Show Episode 1

To je také důvod, proč jsou podobné trial akce ideální příležitostí pro nové hráče. Můžete si vyzkoušet, zda vám vyhovuje současný stav hry, aniž byste museli investovat peníze do projektu, který je stále ve vývoji. A pokud vás Star Citizen zaujme, díky startovací lodi, kterou získáte na konci akce zdarma, budete mít slušný základ pro další hraní.

Standardní edice hry včetně startovací lodě Mustang Alpha IAE běžně stojí 49 dolarů (přibližně 1 200 Kč).

Slyšeli jste o projektu Star Citizen?

Zdroj: Roberts Space Industries