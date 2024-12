Nejzajímavější Google Play aplikace zdarma: propracovaný ekvalizér, hudební přehrávač i hra na eko záchranu Země

Je tady další díl seriálu o appkách a hrách z Google Play

Přinášíme tipy na placené aplikace, které jsou výjimečně zdarma



Dnešní appky pomohou s nastavením hudby a potrénujete s nimi i své znalosti



Je tu další díl seriálu o aplikacích a hrách z Google Play, které jsou dočasně zdarma. K nejzajímavějším appkám patří tentokrát ty hudební. Pokud si chcete svou muziku vyladit na maximum, může vám posloužit propracovaný ekvalizér nebo aplikace pro lepší nastavení hlasitosti. Opomenout nesmíme ani hudební přehrávač PowerAudio a také skvělé appky, které vám i vašim dětem pomůžou procvičit matematiku nebo angličtinu.

Aplikace, u kterých vidíte screenshoty, jsem pro vás sama vyzkoušela a prověřila.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Equalizer – Bass Booster Pro

Equalizer - Bass Booster Pro WetcRun

Přehrávače integrované přímo v mobilech jsou sice propracované, ale profesionálům a milovníkům skutečně kvalitní hudby zdaleka nepostačují. Vaše skladby vám pomůže vylepšit například aplikace Equalizer – Bass Booster Pro, která funguje jak pro audio, tak i pro video. Tento sedmipásmový ekvalizér nabízí 7 režimů hlasitosti a 6 zesilovačů. Díky němu si můžete hudbu užívat skutečně naplno a v nejvyšší možné kvalitě.

Equalizer – Bass Booster Pro běžně stojí 1,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

Volume Booster Max Pro

Volume Booster Max Pro WetcRun

Od stejného tvůrce si můžete nyní stáhnout také appku Volume Booster Max Pro. Ta je vhodná pro majitele mobilů, které samy o sobě neposkytují dostatečně vysokou hlasitost. Umožní zvýšit ji až na 200 % a využít se dá nejen při přehrávání hudby – funguje také při sledování videí nebo třeba hraní her. Ideální je kombinovat ji s výše zmíněnou aplikací Equalizer – Bass Booster Pro.

Volume Booster Max Pro obvykle stojí 1,99 dolarů.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

PowerAudio Plus Music Player

Do třetice jsme našli dokonce hudební přehrávač, který může dokonale nahradit ten váš integrovaný v telefonu. Jedná se o appku PowerAudio Plus Music Player, která kromě řazení skladeb podle kategorií nebo alb nabízí například ekvalizér, BassBoost nebo virtualizer. Detekuje sluchátka, obsahuje časovač, umožňuje sdílet mediální soubory nebo třeba řadí skladby podle data přidání. A to pořád ještě není vše.

PowerAudio Plus Music Player normálně stojí 0,49 dolarů.

Pro Android 11 a vyšší.

Přes 1 000 000 stažení.

Spelling Gaps PRO

Potřebuje si vaše dítě opakovat angličtinu? Nebo byste si své znalosti rádi osvěžili vy sami? Pomoci může jednoduchá a uživatelsky přívětivá aplikace Spelling Gaps PRO. Procvičíte si v ní správný pravopis, a to nenásilnou formou hry. Můžete ale hrát i na čas a vyzvat můžete také ostatní uživatele. Výhodou je, že funguje i offline a máte možnost vytvořit si vlastní seznamy slov, která budete procvičovat.

Spelling Gaps PRO obvykle stojí 1,49 dolarů.

Pro Android 2.3 a novější.

Přes 10 000 stažení.

Math Connect PRO

Velmi zajímavě vypadá matematická hra Math Connect PRO. Nečekejte žádné běžné sady různých typů příkladů. V tomto případě se matematiku učíte nebo si ji procvičujete zcela pohodovou a zábavnou formou hry. Na první pohled jde o obyčejné spojování kuliček, ale náročnost vás leckdy může překvapit. Vyzvat můžete i ostatní hráče a podívat se, jak na tom jste oproti ostatním. Výhodou je, že funguje i offline a hrát se dá na čas, počet tahů nebo délku řetězců.

Math Connect PRO normálně stojí 1,49 dolarů.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

ECO inc. Save Earth Planet GameFirst

Slime Legends - Survivor Fori Studio

Shadow Survival: Offline Games easygoing

Připomeňte si starší díly seriálu o aplikacích zdarma:

Která appka z Google Play vás zaujala?

Zdroj: Obchod Play