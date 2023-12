Úsporný režim podruhé v akci. Kdo zvládl přes 19 dní?

Minulý měsíc jsme vyzkoušeli úsporný režim u Xiaomi 13T Pro, telefon zvládl 10 dní

Tentokrát jsme vsadili na Xiaomi 13 s procesorem Snapdragon 8 Gen 2 a Androidem 14

Výsledek šokoval, výdrž byla doslova brutální a výrazně překonala naše očekávání

V původním článku o úsporném režimu jsem slíbil, že test zopakuji s telefonem, který bude poháněný procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Doma mám Xiaomi 13, které už bylo aktualizováno na Android 14, vyloženě se nabízelo použít jej. Výsledek překvapil, takto skvělá čísla jsem nečekal!

Pro připomenutí – Xiaomi 13T Pro s procesorem Mediatek Dimensity 9200+ a baterií s kapacitou 5000 mAh vydrželo na příjmu pěkných deset dní. V době testu se v telefonu nacházel Android 13 v kombinaci s uživatelským rozhraním MIUI 14. Dnes použité Xiaomi 13 má baterii o deset procent menší, konkrétně 4500 mAh.

Už dříve ale telefon obdržel operační systém Android 14, stalo se tak bezprostředně poté, co tuto aktualizaci uvolnil Google. Xiaomi 13 jsem nabil na sto procent, zapnul úsporný režim a telefon nepoužíval, pouze jsem občas zkontroloval stav baterie. Výsledek?

Xiaomi 13 + úsporný režim + Android 14 = 19 dní!

Xiaomi 13 překvapilo a na příjmu vydrželo 19 dní a pár hodin navrch. A to je hodnota, se kterou jsem nepočítal. Proti modelu Xiaomi 13T Pro je to značný nárůst. Připomenu, že v telefonu byla karta SIM stejného operátora a nacházel se na stejném místě, jako tomu bylo u původního testu (to abych minimalizoval vliv kvality signálu na dosaženou výdrž). Pokud se tedy chystáte pod stan a nechcete s sebou tahat powerbanku, pak telefon s Androidem 14 a procesorem od společnosti Qualcomm se jeví jako ideální kombinace.

Už teď se těším na otestování nějakého telefonu s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, třeba se spotřebu v klidovém režimu podařilo snížit ještě více. V roce 2024 se možná objeví telefon, který v úsporném režimu zvládne celý měsíc. Kdo jej dokáže vyrobit? Bude to Xiaomi 14?

