“Máte 90 dní na převod dat americké firmě,” vzkazují USA majiteli TikToku

Rozhodnutí, zda extrémně populární aplikace TikTok nakonec zůstane dostupná na území USA, zřejmě nepadne tak rychle jak se původně očekávalo. Prezident Donald Trump nejprve působil dojmem, že je rozhodnutý blokaci “podepsat” v podstatě přes víkend. To se ovšem nestalo. Zejména proto, že se začalo mluvit i o variantě, že by čínská společnost ByteDance, která TikTok provozuje, mohla systémy běžící na území USA (a data získaná od tamních uživatelů) prodat americké firmě. Největší zájem měl okamžitě Microsoft a časovým horizontem pro takový obchod měla být polovina záři. Teď USA nastavily ultimátum, že ByteDance má na zmíněný prodej dat a systémů aplikace TikTok 90 dní.

TikTok - Make Your Day TikTok Inc.

Důvodem těchto politických a obchodních tahanic jsou znovu obavy o data uživatelů a dokonce i národní bezpečnost. Spojené státy staví firmu ByteDance v podstatě na stejnou úroveň jako dříve omezené Huawei. Jde skutečně o obrovské množství dat. TikTok má cca 800 milionů aktivních uživatelů, přičemž asi 100 milionů je z USA. Jde převážně o teenagery a děti.

Prezident Trump mezitím zakázal americkým firmám spolupracovat jak se společností ByteDance, tak i s chatovacím nástrojem WeChat. V rámci něj se v reakci na toto rozhodnutí objevila zajímavá anketa. Čínští uživatelé byli provokativně dotázáni, zda by raději oželeli WeChat, nebo v případě odvetných sankcí iPhone. Zhruba 95 % lidí by se vzdalo telefonu. Jsme velmi zvědaví, zda bude ultimátum čítající 90 dní využito až do konce, a v co vlastně celá kauza USA versus TikTok (resp. ByteDance) vyústí. Mezitím se řeší také to, že TikTok neeticky a v podstatě i nelegálně ukládal MAC adresy mobilů.

Zdroj: pharena