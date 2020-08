Zakážou USA TikTok? Nebo ho povede Microsoft? Dnes se asi rozhodne

Americký prezident Donald Trump před víkendem oznámil, že má v plánu v brzké době na území USA zakázat populární TikTok. Čínská služba poskytující zábavu skrze krátká videa je trnem v oku nejen u něj kvůli nejistému zacházení s uživatelskými daty a dalším bezpečnostním rizikům. Aplikace je zakázána například už i v Indii, i když tam z trochu jiných důvodů. I evropští politici si na tuto extrémně populární, ale i kontroverzní službu dávají pozor. V případě Trumpa ale nabral vzdor (jak už jsme u něj skoro zvyklí) rychlých obrátek. Zákaz aplikace TikTok měl původně v USA nastat už o víkendu. To se zatím nestalo a mohlo by k tomu dojít už dnes (v pondělí). Údajně stačí jen prezidentův podpis.

Definitivní zákaz trochu oddaluje ještě jedno obchodní jednání. Do řešení se totiž zapojil také gigant Microsoft, který by měl zájem odkoupit a řídit provoz TikToku na území USA. Podle některých senátorů by to prý bylo ideální východisko, jelikož by uživatelé (hlavně mládež) nepřišli o oblíbenou službu a data i procesy by ovládala americká firma. Uvidíme, zda toto čínská strana (TikTok provozuje firma ByteDance) akceptuje, prezident se s tímto řešením spokojí a aplikaci TikTok se zákaz používání na území USA vyhne. Nebo alespoň poběží v rukou někoho jiného.

