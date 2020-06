Nakonec se to fakt stalo. Indie natvrdo zablokovala 59 čínských aplikací

Současný indicko-čínský politický konflikt se nadále prohlubuje a poslední události opět zasáhly i do tamního světa mobilních telefonů a aplikací. Připomeňme si naše dosavadní zprávy pěkně popořadě. Na začátku června vydali indičtí vývojáři, kteří jsou spříznění s domácími politiky, v Obchodě Play aplikaci, jejímž účelem je vyhledávání a případně i mazání těch čínských. Trvalo to následně jen pár hodin a Google tuto kontroverzní aplikaci smazal pro porušování pravidel. Několik dní byl “klid” a v druhé polovině června se objevila zpráva, že indické agentury doporučují své vládě blokaci třiapadesáti čínských aplikací. Nevíme, jaká byla pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde, ale stalo se. A dokonce v ještě věší míře. Tamní ministerstvo pro elektroniku a IT oficiálně oznámilo, že Indie zablokovala 59 čínských aplikací. Mezi zakázanými nástroji přitom rozhodně nejsou jen nějaké neznámé a na první pohled podezřelé nástroje.

Indie zablokovala těchto 59 čínských aplikací

TikTok Shareit Kwai UC Browser Baidu map Shein Clash of Kings DU battery saver Helo Likee YouCam makeup Mi Community CM Browers Virus Cleaner APUS Browser ROMWE Club Factory Newsdog Beutry Plus WeChat UC News QQ Mail Weibo Xender QQ Music QQ Newsfeed Bigo Live SelfieCity Mail Master Parallel Space Mi Video Call – Xiaomi WeSync ES File Explorer Viva Video – QU Video Inc Meitu Vigo Video New Video Status DU Recorder Vault- Hide Cache Cleaner DU App studio DU Cleaner DU Browser Hago Play With New Friends Cam Scanner Clean Master – Cheetah Mobile Wonder Camera Photo Wonder QQ Player We Meet Sweet Selfie Baidu Translate Vmate QQ International QQ Security Center QQ Launcher U Video V fly Status Video Mobile Legends DU Privacy

Na seznam se dostaly například běžné aplikace od Xiaomi, extrémně populární TikTok, čínská sociální síť Weibo nebo celosvětově oblíbená hra Clash Of Kings. Například TikTok už Google v zemi z Obchodu Play odstranil. Blokaci Indie nepřekvapivě zdůvodňuje obavami o soukromí a data uživatelů. Spory, které se týkají části státních hranic, trvají už několik týdnů. A zasahují do několika sfér. Mobilních telefonů se týká například i zrušení konference firmy Oppo. Čínská společnost chtěla v rámci online přenosu představit novinky pro indický trh. Vzhledem k trvajícímu bojkotu ale nakonec událost zrušila. Fakt, že teď Indie zablokovala 59 čínských aplikací, je z obchodního hlediska obrovský zásah. Pro mnoho online nástrojů a také výrobců je Indie trhem s nejvíce uživateli. Jsme velmi zvědaví, jak se zachovají další čínské firmy ohledně tamního prodeje telefonů.

5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #261: Obří 30000mAh powerbanka Xiaomi čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Dokážete si takový vzdor představit u nás?

Zdroj: XDA