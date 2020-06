Google zasáhl: Indická aplikace namířená proti těm čínským je pryč

V pondělí jsme vám přinesli zprávu o tom, že indický tým vývojářů vypustil do světa, neboli do Obchodu Play, nástroj, jehož účelem je vyhledávání a mazání čínských aplikací z telefonu. Kontroverzní nápad vznikl v důsledku napjatých indicko-čínských vztahů a upoutal velkou pozornost. Nebral si totiž servítky a ke smazání doporučoval třeba i TikTok, což je obrovský kalibr. Zájem Indů (jinde doposud nebyl nástroj dostupný) byl enormní. V pondělí jsme psali o milionu stažení, před několika hodinami už to bylo milionů pět. Na tomto čísle se ale počítadlo nakonec zastavilo. Kontroverze byla tak velká a celé téma tak citlivé, že se Google uchýlil v případě aplikace Remove China Apps k jejímu odstranění z oficiálního obchodu.

Nástroj vznikl jako podpora indickému premiérovi v jeho politických postojích a činech a název je hodně vypovídající. Vývojáři se nicméně snažili aplikaci v Obchodě Play prezentovat co nejméně agresivně. Podle popisu sloužila “jen ke vzdělávacím účelům pro účely zjištění původů aplikací” a uživatele k mazání vyhledaných aplikací nenutila. Takové tvrzení je samozřejmě velmi alibistické a není divu, že přišla reakce. Ta byla celkem rychlá a razantní. Google přikročil k odstranění aplikace Remove China Apps po jejím asi dvoutýdenním provozu. Je možné, že kontrole nějakou dobu unikala a americký gigant ji začal zkoumat až po nedávné medializaci. Případně na popud nějakého nahlášení.

Co si myslíte o odstranění této aplikace? Zasloužila si to?

Zdroj: phonearena