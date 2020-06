Indové vyvinuli aplikaci, která v mobilu vyhledává a maže ty čínské

Mezi Indií a Čínou aktuálně probíhají intenzivní politické hádky. Ať už jde konkrétně o cokoli (nebudeme rozebírat), má to zajímavé následky i ve světě mobilních telefonů. Nemluvíme tu o ničem tak drastickém třeba jako v případě boje USA vs. Huawei, ale rozhodně to poutá pozornost. Indická startupová společnost OneTouchAppLabs vyvinula malinkatou (3,8 MB), přitom ale jasně mířenou a funkční aplikaci, která v telefonech vyhledává a blokuje aplikace čínské. Tato digitální forma vzdoru se těší obrovské popularitě, aplikace Remove China Apps měla v Obchodě Play během 48 hodin milion stažení. Po vydání měla 20 tisíc stažení každé tři minuty.

Nástroj dokáže rozpoznat aplikaci vydanou na území Číny nebo čínskými vývojáři. A na to pak upozornit včetně výzvy ke smazání. Platí to ale pouze u těch, které nejsou v telefonu předinstalovány. Zdá se, že aplikace Remove China Apps je momentálně dostupná jen v Indii, nicméně je v Ochodě Play normálně k nalezení. Na serverech jako APKMirror nebo APKPure zatím není, ale možná se tam časem objeví. Pak by asi bylo možné ji použít kdekoli na světě.

Remove China Apps OneTouch AppLabs

Zajímavé je, že popis aplikace v obchodě je velmi mírný a skoro až alibistický. Možná, že drsnější by neprošel schválením. “Slouží vzdělávacím účelům a ukazuje jen původ aplikací. Nenavádíme uživatele k jejich odstraňování,” dočteme se v popisu. Celá kampaň je nicméně doprovázena hashtagem #BoycottMadeInChina, což je vypovídající.

Máte přehled, které aplikace jsou z Číny? Řešíte to vůbec?

Zdroj: 91mobiles