Indie stupňuje svůj odpor k Číně. Zvažuje v zemi zakázat těchto 53 aplikací

Není to tak dávno, co jsme psali o velmi kontroverzní indické aplikaci, která v telefonu vyhledávala a při souhlasu uživatele dokonce i mazala aplikace čínské. Její autoři sympatizují s tamními politiky a snažili se podpořit vzdor vůči Číně. Netrvalo to ovšem dlouho a Google ji z Obchodu Play s odkazem na porušení pravidel smazal. Tím ovšem zdaleka indicko-čínský boj na poli kyberbezpečnosti neskončil. Indové jsou nadále velmi podezřívaví a velkému množství čínských (nebo na Čínu prokazatelně napojených) softwarových nástrojů nedůvěřují. Pochopitelně z hlediska ochrany a případného zneužití uživatelských dat. Vláda Indie zvažuje zablokování několika desítek čínských aplikací. Tamní bezpečnostní agentury jich na seznam zařadily 53. Jejich doporučení podpořila i indická bezpečnostní rada.

Seznam čínských aplikací doporučených k zablokování na území Indie:

TikTok Mi Store Mi Community Weibo WeChat SHAREit Clash of Kings DU recorder YouCam Makeup 360 Security DU Battery Saver DU Browser DU Cleaner DU Privacy Clean Master – Cheetah CacheClear DU apps studio Baidu Translate Baidu Map QQ Launcher QQ Security Centre QQ Player QQ Music QQ Mail QQ NewsFeed WeSync QQ International ES File Explorer Mi Video call-Xiaomi Parallel Space SelfieCity Mail Master Vault-Hide Vigo Video Bigo Live UC News UC Browser BeautyPlus Xender ClubFactory Helo LIKE Kwai ROMWE SHEIN NewsDog Wonder Camera Photo Wonder APUS Browser VivaVideo- QU Video Inc Perfect Corp CM Browser Virus Cleaner (Hi Security Lab)

Mezi vybranými nástroji najedeme například i TikTok, dvě základní aplikace od Xiaomi nebo sociální síť Weibo. U první jmenované je pikantní to, že v posledních měsících její provozovatelé v Indii hodně investují a nabrali odtud hodně zaměstanců.

Myslíte, že Indie opravdu začne blokovat Čínské aplikace?

Zdroj: aauthority