Nový report viní TikTok z porušování pravidel při sbírání adres mobilů

Mezinárodní deník Wall Street Journal přišel před pár hodinami s informací, že při vlastním zkoumání objevil závažné provinění čínské aplikace TikTok proti pravidlům Googlu pro umisťování do databáze Obchod Play. Momentálně masivně kritizovaná sociální síť založená na tvorbě a sdílení krátkých videí měla patnáct měsíců ukládat data, která nesměla. Jde o takzvané MAC (někdy zvané fyzické) adresy mobilních telefonů, které přesně identifikují konkrétní přístroje. Podobně jako například čísla IMEI. TikTok prý předával nasbírané MAC adresy do nechvalně proslulého systému ByteDance. Tam pak měla být data velmi neetickým způsobem využita pro tvorbu cílených kampaní mířících na uživatele.

K těmto praktikám mělo docházet patnáct měsíců před 18. listopadem 2019. Ten den podle bezpečnostního reportu TikTok jednou z aktualizací sběr MAC adres ukončil. Není jasné, kolik jich do té doby posbíral. Tato praktika je přitom jasně zakázána v pravidlech pro umisťování aplikací do Obchodu Play. Google teď kauzu TikTok a MAC adresy vyšetřuje. Zástupci čínské sociální sítě zatím vzkázali jen to, že TikTok aktuální verze MAC adresy nesbírá. To je samozřejmě hodně slabá odpověď, která vůbec nepopírá zmíněná nařčení a nevysvětluje dřívější praktiky.

Nové informace přilévají olej do hořícího konfliktu mezi čínskou aplikací a podezřívavými institucemi a politiky. V čele s Donaldem Trumpem, který zvažuje úplný zákaz TikToku v USA. Kromě tohoto razantního rozhodnutí jsou na stole ještě i možnosti převzetí některých častí systémů této sociální sítě nějakou americkou firmou. Původně se hovořilo hlavně o Microsoftu, teď je ve hře údajně i Twitter.

Použili jste někdy TikTok?

Zdroj: 9to5