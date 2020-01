Společně se základním modelem Mi 10 představí čínské Xiaomi také verzi Mi 10 Pro. Jak název napovídá, mělo by jít o výkonnější a dražší variantu. Doposud jsme měli k dispozici jen pár spekulativních parametrů (třeba 66W rychlonabíjení), teď uniklo několik dalších na jednom obrázku. Jde o snímek obrazovky ze sekce “o telefonu” v nastavení přístroje a má ho na svědomí @Xiaomishka, úspěšný zdroj spekulací ze světa Xiaomi produktů. Další uniklé specifikace Xiaomi Mi 10 Pro hovoří například o 16GB operační paměti a nadprůměrně “velké” baterii s kapacitou 5250 mAh. Telefon by měl mít dle očekávání také aktuálně nejvýkonnější čipset světa Snapdragon 865.

Obří hodnota RAM by měla dorovnat hozenou rukavici od Samsungu, který chce stejně velkou operační paměť vložit do Galaxy S20 Ultra. S ohledem na kombinaci s 512GB úložištěm se dá odhadovat, že zmíněný snímek pochází z nejvyšší možné varianty telefonu. Pokud jich tedy víc bude. Další nově uniklé specifikace k telefonu Xiaomi Mi 10 Pro mluví o 6,4palcovém displeji s rozlišením 2080 x 1080 pixelů a čtveřici fotoaparátů. Ty by měly sloužit v kombinaci 108 + 16 + 12 + 5 megapixelů. Nutno podotknout, že některé parametry nesedí s těmi dříve zveřejněnými. Takže jsme možná doposud viděli jen specifikace “obyčejné” Pro varianty a toto je skutečně sólo vizitka té nejvybavenější. Snímek také odhaluje MIUI ve verzi 11.20.1.21, i když to není tak podstatné. Telefon, ke kterému už máme i nějaké snímky, samozřejmě vyjde rovnou s Androidem 10. Oba telefony Mi 10 by měly být podle odhadů představeny 11. února.

Co říkáte na takovou výbavu?

Zdroj: gizmo