Komentář: Ulož.to končí, ačkoliv oficiálně pokračuje…

Ulož.to, jak jsme jej dosud znali, je na konci cesty, zůstane na něj jen vzpomínka

Už brzy si budeme moci stáhnout jen vlastní soubory, takže přestane dávat smysl…

Otázkou zůstává, jestli to mohlo dopadnout jinak a jak Ulož.to přežilo do současnosti

Tuto zprávu se nebojím označit za jednu z nejdůležitějších v rámci letošního roku, pokud se omezíme na náš místní rybníček, kterému říkáme Česká republika. Ulož.to zásadním způsobem změní způsob svého fungování a fakticky úplně zmizí možnost sdílení souborů ve formě, jakou jsme dosud znali. Mohlo to ale dopadnout jinak?

Někomu se možná následující řádky nebudou moc líbit, ale přece jenom bych rád na téma Ulož.to napsal malý komentář. Nejprve ale fakta, jak je oznámili samotní provozovatelé webu: „Služby cloudového úložiště budou od pátku 1. 12. 2023 přístupné pouze registrovaným uživatelům. Ti budou moci nově nakládat pouze se soubory, které na úložiště sami nahráli. Soubory nebude možné veřejně sdílet, a to ani adresně prostřednictvím odkazu. Vše na cloudovém úložišti zůstává, obsah však bude přístupný pouze těm uživatelům, kteří jej na úložiště sami nahráli.“

Tolik krátké shrnutí z informací na stránkách Ulož.to. Sdílení souborů za necelý týden skončí a podle mě je to začátek konce Ulož.to, protože bez sdílení souborů služba nedává velký smysl, o tom ale až později. A teď už můj vlastní pohled – vlastně jsem nikdy nepochopil, jak mohlo Ulož.to fungovat takto dlouho v okamžiku, kdy na něm najdete obrovské množství autorsky chráněných souborů. Můžeme namítnout, že provozovatele nemůžeme nutit k tomu, aby kontroloval každý nahraný soubor zvlášť. O tom polemizovat nechci…

Ale minimálně základní kontrola nahrávaných souborů by zase tak složitá nebyla. Pokud někdo nahrává na Ulož.to soubor Titanic(1997).avi, tak se dá důvodně předpokládat, že to není video, které zachycuje oslavu narozenin vaší tchýně. Ano, pokud nepoužijete zmíněný název a film pojmenujete jako OpenOffice.zip (a film schováte do archivu pod heslo), tak už je pro Ulož.to podstatně složitější zjistit, že sdílíte obsah, ke kterému nemáte práva. Ale takový soubor pak nenajde běžný návštěvník přes vyhledávání (a stejně by mu chybělo heslo k rozbalení). Absence jednoduchého vyhledávání souborů je ale něco, co by Ulož.to pohřbilo už dávno.

Google Disk v novém kabátu! Jaké změny přináší? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Proč stahovat Windows nebo Office? Ceny jsou nízké…

Hodně často se objevují názory, že za vytváření kopií už si přece platíme, konkrétně v okamžiku, kdy si například kupujeme nový pevný disk nebo prázdné CD. Osobně jsem nikdy nebyl fanouškem tohoto poplatku, spíše se řadím k jeho odpůrcům. Na stranu druhou ani tento poplatek mi nedává právo si stahovat „kopie“ pro svou vlastní potřebu. Můžeme vést diskuzi o tom, jestli je to nelegální, ale rozhodně mi to přijde nemorální. Abych si mohl vytvořit kopii pro vlastní potřebu, měl bych nejprve být majitelem respektive mít práva k původnímu souboru. A to se v 99 procentech případů neděje.

Navíc ceny filmů, her nebo třeba kancelářských aplikací od Microsoftu už mi zdaleka nepřijdou vysoké. Samozřejmě, že Photoshop od Adobe není levná věc… Ale existují alternativy a pokud jej používáte k vydělávání peněz, tak si jej zkrátka kupte. Film jde snadno půjčit například skrze O2 TV, existují služby jako Spotify nebo Netflix. Samozřejmě, že jednoduché a bezplatné stažení téměř čehokoliv je lákavé. Ale správné to není a budu se opakovat – překvapuje mě, že Ulož.to dokázalo až do konce letošního roku ustát všechny žaloby, které na něj postupně mířili.

Ulož.to nekončí… Ale na jeho budoucnost bych si nevsadil a byl bych překvapený, kdyby služba přežila delší dobu. Například Google Disk nabízí nepřeberné množství funkcí a vývojáři jej neustále posouvají kupředu, tomu malá lokální firma dlouhodobě konkurovat nemůže.

Přežije Ulož.to rok 2024?

Zdroj: Ulož.to