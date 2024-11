Microsoft přináší parádní novinku pro majitele Android telefonů

Na počítačích s Windows lze nově prohlížet soubory z mobilu i bez USB kabelu

Bezdrátové spojení nabízí rychlý přenos dat i možnost soubory mazat či přejmenovat

Microsoft neustále pracuje na dokonalejším spojení mezi chytrým telefonem a počítači s operačním systémem Windows. Není to například tak dlouho, co redmondský kolos integroval postranní menu s podrobnostmi o smartphonu přímo do nabídky Start. Nyní však přináší vychytávku, kterou ocení snad úplně každý. Značným způsobem totiž zjednoduší sdílení souborů.

Přenos souborů mezi telefony s Androidem a počítači využívajícími systém Windows 11 byl dosud nejsnazší využitím USB kabelu. Jak nicméně upozornil server Windows Latest, Microsoft aktuálně testuje funkci, která nám umožní přistupovat k souborům v mobilu bezdrátově.

Telefon se stejně jako při kabelovém spojení objeví přímo v Průzkumníku souborů. Windows Latest poznamenává, že funkce není součástí služby Phone Link, nýbrž jde o produkt systémové komponenty zvané Cross-Device Experience Host. Ta je vylepšována aktualizacemi dodávanými prostřednictvím obchodu Microsoft Store.

Samotný Microsoft serveru Windows Latest potvrdil, že se funkce od tohoto měsíce postupně rozšiřuje ke všem uživatelům. Dochází k tomu automaticky – jde totiž o takzvaný „server-side update“ – takže se ujistěte, že využíváte nejnovější verzi systému. Novinka překvapivě funguje i na počítačích se starším Windows 10.

Soubory z chytrého telefonu si lze nejen prohlížet. Novinka ve Windows vám také dovolí je přejmenovat, přičemž změna se má automaticky projevit na mobilu. Samozřejmostí je pak i možnost kopírování či odstranění dat stejně jako jejich přesouvání mezi složkami.

Solidní jsou i přenosové rychlosti. Windows Latest píše, že se soubor .ISO z počítače do úložiště chytrého telefonu nahrával rychlostí kolem 1,2 GB/s.

Už vám integrace smartphonu v Průzkumníku souborů funguje?

Zdroj: Windows Latest