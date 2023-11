Aplikace Google Disk je velmi důležitou součástí celého ekosystému telefonů s operačním systémem Android (a nejenom těch). Své dokumenty můžete mít neustále u sebe, přistupovat k nim můžete samozřejmě také z tabletu nebo počítače. Google teď postupně uvolňuje nové rozhraní, které přináší příjemné změny. Jaké to jsou?

Těšit se můžete hned na dvě. U tlačítka + nyní najdeme i slovíčko Přidat, tahle změna je ryze kosmetická. Nově se objevila ikona Fotoaparátu, skenovat a vytvářet PDF teď můžete rychleji, ušetříte jeden klik. Je to drobnost, ale chválím, PDF touto cestou vytvářím pravidelně. Navíc proběhla úprava během skenování, to nyní vypadá trochu jinak. Ale pracuje se s tím dobře, nemám v tomto směru k aplikaci Google Disk žádné výhrady, jsem spokojený uživatel.

Slíbili jsme postup, jak se k novému rozhraní dostat už nyní bez čekání. Ještě předtím ale upozornění – v mém okolí postup zafungoval na všech telefonech, nemusí to ale být stoprocentní. Pokud u vás metoda nezafunguje, můžete nám dát vědět do komentářů a nezapomeňte uvést jaký mobilní telefon používáte.

Nejprve si nainstalujte aktuální verzi aplikace Google Disk přes Obchod Play. Poté si stáhněte APK soubor s verzí 2.23.447.1 , využít můžete například APKMirror. Při následném startu aplikace už byste měli mít k dispozici nové rozhraní včetně ikony fotoaparátu přímo v aplikaci. Pokud jste dosud aplikaci Google Disk nepoužívali a stáhli byste si přímo nejnovější verzi, pravděpodobně by vám zůstalo ještě staré rozhraní, alespoň u mě to tak fungovalo.

