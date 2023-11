Ekosystém Google je živoucí bytost, neustále se vyvíjí

Přichází mnoho nových funkcí, některé naopak míří do důchodu

Část aplikací končí bez náhrady, jiné prochází transformací

Google aplikace jsou nedílnou součástí našich životů a nelze skrýt, že společnost má v mnoha ohledech monopolní postavení. Internetové vyhledávání, YouTube, Android… Google stojí za řadou nejpoužívanějších aplikací dnešní doby a aby si postavení udržel, přichází neustále s novinkami.

Některé služby ale nedokážou uspět a skončí na smetišti, jiné se dočkají náhrady. Občas dochází ke groteskní situaci, kdy si různé Google aplikace navzájem konkurují a pak je logické, že Google se musí rozhodnout a zaměřit se pouze na jednu. Teď Google zasáhl do fungování svého Asistenta. Co se mění, o co přicházíme a jak to bude nyní?

Změny proběhnou v aplikaci Asistent Google, v rámci které jste si mohli vytvořit nákupní seznamy nebo poznámky. A jak už pravděpodobně tušíte, poznámky a nákupní seznamy zvládne velmi dobře vytvářet aplikace Keep. Už brzy nákupní seznamy a poznámky vytvořené pomocí Asistenta Google nenajdete na výše uvedených odkazech, ale budou uloženy přímo v aplikaci Keep.

Google Keep je super!

Za mě to dává smysl, aplikace Google Keep je skvělá (líbí se mi nová funkce Historie verzí), používám ji každý den a nepřekvapuje mě, že se dočká dalšího rozšíření. Pokud jste dosud používali Asistenta Google pro vytváření poznámek a nákupních seznamů, nemusíte se o své záznamy bát, automaticky zamíří do aplikace Keep, až na tyto výjimky:

Poznámky nebo seznamy s názvy delšími než 999 znaků

Poznámky delší než 19 999 znaků

Seznamy s více než 999 položkami

Seznamy s libovolnou položkou delší než 999 znaků

Takto rozsáhlé poznámky či seznamy nebudou automaticky přesunuty do aplikace Keep a je na vás, jak s nimi naložíte. Data zůstanou dostupná až do 1. května 2024, poté o ně nenávratně přijdete. Do té doby je ale samozřejmě můžete přesunout nebo zkopírovat jinam bez jakéhokoliv omezení.

Používáte Asistenta Google pro vytváření poznámek a seznamů?

Zdroj: Google