Google Keep nyní zobrazí historii vašich dokumentů

Mimo to se jsme se dočkali také možnosti formátovat text

Historie však bude zatím dostupná jen na desktopech

Společnost Google dává aplikaci Google Keep poměrně velkou péči, nedávno jsme se dočkali mnohem praktičtějšího rozhraní pro tablety, dostalo se ale také na praktický widget pro Wear OS hodinky a nyní přichází s další novinkou, tentokrát v desktopovém rozhraní. Nově bude možné zobrazit předchozí verzi dané poznámky, což vám možná pomůže zachránit ztracená data.

Google Keep nyní zobrazí starší verze dokumentů

Historie Verzí je nová funkce přidaná do webového rozhraní Google Keep, která slouží k uchování/obnovení různých verzí vašich poznámek a seznamů. Jde o způsob, jakým můžete sledovat změny v dokumentu v průběhu času, abyste mohli snadno porovnat, co bylo upraveno nebo přidáno. V tuto chvíli Google na implementaci pracuje, takže je možné, že budete mít zatím možnost zašedlou.

Jak zobrazit starší verze dokumentů?

Otevřete svou poznámku ve webovém rozhraní Google Keep. Klepněte na tlačítko se třemi tečkami. V nabídce se vám nyní zobrazí možnost “Historie Verzí”.

Dostalo se i na formátování textu

Mimo zobrazení starších verzí poznámek přichází do Google Keep konečně také formátování textu. Nově tedy bude možné dávat do textu nadpisy, ale také text vytučnit, podškrtnout a přeškrtnout. Google tuto novinku ale zavádí postupně a to na straně serveru, takže může nějakou dobu trvat, než se dostane i k vám.

