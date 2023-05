V ČR začala fungovat žádaná Google novinka. I když by neměla

Zhruba před měsícem jsme se s vámi nadšeně podělili o novinku, že v systému Windows se začíná v rámci beta testování zabydlovat funkce Nearby Share neboli Sdílení nablízko. Prostředí, které bylo primárně určeno pro Android zařízení a umožňuje jednoduché posílání souborů, podobně jako konkurenční “jablečný” AirDrop, tím pádem proniká do dalšího systému. Před několika hodinami proběhlo dříve avizované “globální” rozšíření testované novinky a ta již funguje i v ČR bez dalších “háčků”. Ale vlastně by neměla.

Aktualizovaná oficiální nápověda této funkce tvrdí, že Sdílení nablízko jako beta aplikace pro Windows funguje v podstatě v celém světě, ale existuje také seznam zemí, kde prý zatím dostupné není. Najdeme na něm téměř kompletní výpis zemí Evropské unie a je zde i Česko. Kupodivu chybí Rakousko, i když může jít o chybu. Tento článek byl původně postaven na nářku, že Češi opět patří mezi výjimky a budou muset čekat dál. Ale ukázalo se, že tomu tak není.

I z českých IP adres už se dá úspěšně klepnout na stahovací tlačítko Get started with Beta na oficiální stránce. Takže pravděpodobně můžete novinku vyzkoušet rovnou i vy. Není potřeba žádná VPN ani jiný trik. Buď se Google “seknul”, nebo už zmíněné omezení neplatí. Každopádně se můžete do testování Sdílení nablízko ve Windows s radostí pustit. A třeba nám i napsat, jak se vám s ní pracuje. My brzy přineseme vlastní pohled či návod.

Funguje? Co jste zkusili poslat?

Zdroj: 9to5