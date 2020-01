Takto vypadá rychlý přenos dat přes Nearby Sharing mezi Android telefony

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Google do systému Android připravuje dlouho očekávanou funkci pro jednoduchý přenos souborů mezi telefony. Jmenuje se Nearby Sharing a poskytuje stejnou službu jako například AirDrop od Applu. Až bude finálně dostupná, budeme s ní moci mezi Android přístroji jednoduše přenášet data skrze přímé a rychlé WiFi spojení. Bez toho, abychom pro tyto účely instalovali do telefonu aplikace třetích stran nebo spoléhali na ojedinělé možnosti nadstavby. Komunita XDA Developers, která před několika dny novou funkci odhalila, do světa nyní vypustila také pohled na praktickou funkčnost Google Nearby Sharing.

I když je zatím funkce ve fázi raného testování, některým uživatelům z XDA se ji podařilo na přístrojích rozběhnout. Využili k tomu hned několik telefonů s Androidem 10, což snad dává naději všem uživatelům tohoto systému. Původní autor prvních zpráv o úspěšně spuštěné funkci otestoval přenos mezi telefony Pixel 2 XL a OnePlus 7T Pro. Video, které přikládáme, pak zachycuje funkčnost Google Nearby Sharing mezi Google smartphony Pixel 2 XL a Pixel 4.

This is Nearby Sharing – Google’s Version of AirDrop for Android

Rychle a snadno. Ale opravdu jen se známými lidmi?

Funkce bude mít vlastní dlaždici mezi možnostmi v horním menu a také mezi možnostmi sdílení například v galerii. V nastavení Nearby Sharing lze nyní měnit několik položek – uživatelský účet, název zařízení, jeho viditelnost a možnosti využití připojení k internetu. Viditelnost zařízení lze přepnout buď pro všechny kontakty, ručně vybrané kontakty, nebo do pozice “skrytý”. Ve videu jsou zmíněny přímo Google kontakty, takže je asi nutné, aby byl účet majitele odesílajícího telefonu v seznamu kontaktů toho přijímajícího. To nám přijde hodně nepraktické. Třeba v případě, kdy chcete získat soubory od člověka, které jste před malou chvílí poprvé osobně potkali. Uvidíme ale, jak bude tento filtr nakonec vypadat. Ve skrytém režimu pak musíte ručně zapnout Nearby Sharing pro zobrazení přijímajícího přístroje v nabídce přístroje odesílajícího.

Jak ověřená funkčnost Google Nearby Sharing na videu ukazuje, odesílat lze soubory jednotlivě i hromadně. Pokud je odeslán jeden soubor, lze jej po dokončení z kontextové nabídky rovnou otevřít. Pokud je jich odesláno víc, musíte si je najít ve složce DCIM/Nearby Sharing. V testu se podařilo poslat jak obrázky, tak i video. Vše proběhlo bleskově. Podmínkou pro úspěšné přijímání je samozřejmě také odemknutý telefon. Zatím nevíme, kdy dojde k plošnému spuštění. Zatím prokázaná funkčnost každopádně přináší dobrou zprávu, že by Google Nearby Sharing mělo fungovat minimálně ve všech Android 10 zařízeních.

Těšíte se na Nearby Sharing? Jak nyní soubory posíláte?

Zdroj: XDA