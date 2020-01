Potřebovali jste někdy z jednoho Android telefonu do druhého poslat objemné video, balík dokumentů nebo jakékoli velké množství dat? Tento požadavek zatím neměl moc efektivní řešení, ale to se asi brzy změní. Například systémy iOS a macOS mají svůj AirDrop, který umožňuje jednoduchý přenos souborů přes přímé WiFi připojení bez nutnosti instalace aplikace třetí strany. Co nevidět by měl to samé nabídnout i Android. Tradičně pečliví průzkumníci z komunity XDA Developers přišli na to, že Google nejenže přejmenoval tuto připravovanou funkci z původního Fast Share na nový název Nearby Sharing, ale tento nástroj také pomalu dokončuje.

Pojďme se ohlédnout pár let zpět, abychom pochopili, o co přesně jde. Ve starších Android telefonech funguje funkce Beam, která pro přenos využívá spojení přes NFC. Slouží dobře, ale je mnohem otravnější než přenos přes WiFi, protože je pomalejší a je nutné mít telefony blízko sebe. Navíc zmizela s příchodem Android 10 a asi se už v budoucích verzích a telefonech nikdy nevrátí. Nahradit ji má právě Fast Share alias nově Nearby Sharing (volně přeložíme jako “blízké sdílení”), který bude využívat ve zvláštní kombinaci určení polohy, Bluetooth a WiFi. Testovací verze funkce Fast Share byla v systému poprvé spatřena v červnu 2019. A už od té chvíle bylo jasné, na čem přesně Google pracuje. V aktuálním vydání balíčku Google Play Services v20.1.03 došlo k odhalení nového názvu a také potvrzení základních funkcí.

Bez určování polohy, Bluetooth a WiFi se to neobejde

Jak jsme zmínili, k přenosu souborů skrze nový Nearby Sharing bude potřeba zapnout určení polohy, Bluetooth i WiFi. Nedává vám to smysl? Vysvětlíme. Bluetooth spojení je nutné pouze pro identifikaci a důvěryhodné spárování jednotlivých zařízení. Určení polohy pak bude podle všeho sledovat vzdálenost zařízení mezi sebou. Na přiložených snímcích obrazovky je v nápovědě vidět, že přenos vyžaduje odemčené zařízení, zapnuté určování polohy i Bluetooth a také umístění přístrojů do maximální vzdálenosti jedné stopy (cca 30 centimetrů). Jakmile budou všechny podmínky splněny, vytvoří se přímý WiFi “most”, přes který už data poputují maximální možnou rychlostí.

Fast Share je AirDrop od Google, jak bude fungovat?

Než došlo k nynějšímu odhalení nového názvu, Fast Share / Nearby Sharing prošel několika designovými změnami. Až teď se ale zdá, že se jeho nasazení mílovými kroky blíží. Google zatím nevydal žádné vyjádření a nemluví se o žádném konkrétním datu, ale jistě to bude velmi brzy. Zajímavostí na závěr je, že společnosti Xiaomi, Oppo a Vivo už asi nechtěly na Google čekat a údajně vyvíjejí řešení stejného problému pro svá zařízení sami. Třeba se ještě nakonec dočkáme i konkurenčního boje.

Také čekáte na možnost rychlého sdílení dat mezi Android telefony?

Zdroj: XDA