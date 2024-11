Jako z budoucnosti! Podívejte, jak snadné je přesouvání souborů mezi Huawei zařízeními

Huawei přinesl na své mobily a tablety novou funkci

AI Teleportation umožní přenášet soubory gestem

Funguje zatím jen na operačním systému HarmonyOS Next

Přenos dat do nového telefonu je pokaždé trochu oříšek. A i pouhé přeposlání videa nebo fotky se někdy může nečekaně zkomplikovat. Huawei nyní přenáší technologii, díky níž zvládnete přenos souborů s pomocí jedné ruky. A to nikoliv dotykem, jak by se dalo předpokládat.

Mobilní zařízení a tablety s operačním systémem HarmonyOS Next disponují funkcí nazvanou AI Teleportation, která dokáže rozpoznávat gesta s pomocí AON kamery. Stačí tedy, když daný soubor (text, video, screenshot) imaginárně chytíte a “přehodíte” ho na vybrané zařízení nacházející se poblíž. Jen ho na něj pustíte otevřením dlaně. Displeje se vůbec nemusíte dotýkat.

Huawei plánuje možnosti přenosu brzy rozšířit i na další typy souborů a pro uživatele by tak mohlo dojít k výraznému zjednodušení celého procesu přeposílání a sdílení. Nejde přitom o jediný typ gesta, který můžete na nových zařízeních od Huawei využívat – bezdotyková gesta poslouží třeba i k otáčení stránek u e-knih nebo k výběru aplikací.

Nevýhodou je, že to vše funguje jen v novém operačním systému HarmonyOS Next, který není kompatibilní s Androidem ani jeho aplikacemi.

Uvítali byste podobnou funkci?

Zdroj: Pixabay, Reuters, Weibo