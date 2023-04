Rychlé sdílení souborů z Androida do Windows je konečně “tu”

Klasická situace: Mám v Android mobilu povedenou fotku a chci ji v originální podobě dostat do svého počítače. Ideálně hned, do půl minuty. Nebo mám naopak v PC důležitý PDF dokument a potřebuji jej rychle přesunout do telefonu a běžet z domu. Existuje řada způsobů, jak takového přesunu souborů docílit. Ovšem ne všechny jsou dostatečně rychlé, případně dostupné pro uživatele mobilů všech značek. Proto je velmi pozitivní zprávou, že Google konečně otvírá vrátka funkce Sdílení nablízko (Nearby Share) do Windows.

Hodně žádanou novinku oznámila americká firma, která sice vyvíjí Android, ale v posledních měsících je i jedna ruka s Microsoftem a jeho operačním systémem, přímo na stránkách Android.com. Univerzální služba pro snadné bezdrátové sdílení souborů je nově dostupná jako Beta aplikace pro Windows. Po její instalaci mohou majitelé mobilů a Windows počítačů posílat soubory tam a zpět jako mezi dvěma telefony. První vlna testování zatím probíhá na území USA.

Kromě regionálního má nově oznámené spojení i několik technických omezení. Na straně počítače či notebooku je potřeba minimálně Windows 10 a Sdílení nablízko nefunguje na strojích s ARM procesory. Jde například o Microsoft Surface. Na straně telefonů či tabletů je potřeba minimálně Android 6. Zařízení by pak při přenosu neměla od se být vzdálena více než na 5 metrů.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak momentálně přenášíte soubory mezi mobilem a PC?