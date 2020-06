Přenos souborů přes nové Nearby Share by měl fungovat i na počítačích

Nejen telefony s Androidem, ale také počítače s Windows, Linux, macOS či Chrome OS by měly do budoucna podporovat funkci Nearby Share. Tedy nový Google nástroj pro jednoduchý přímý přenos mezi zařízeními, který je podobný konkurentovi Air Drop pro Apple přístroje. Funkce je ve vývoji už několik měsíců. Původně byl její pracovní název Fast Share, následně se objevilo jméno Nearby Sharing. S příchodem betaverze Androidu 11 se název ustálil na Nearby Share. Při nedávných rozborech kódu nástroje Chromium se postupně zjistilo, že by měla novinka fungovat nejen u Android telefonů. Nearby Share bude podle všeho součástí i operačního systému Chrome OS a také dostupné pro libovolné počítače díky prohlížeči Google Chrome.

This is Nearby Sharing – Google’s Version of AirDrop for Android

Funkci pro jednoduchý přenos souborů vyvíjí Google jako celoplošné řešení. Doposud neexistuje žádný zabudovaný nástroj pro transfer dat, který by byl základní součástí všech Android telefonů. Společné řešení v rámci aliance řeší například OnePlus, Realme, Black Shark, Meizu, OPPO, Vivo a Xiaomi. Samsung či Huawei zase mají vlastní nástroje. Blížící se Nearby Share fungující pro všechny Android telefony a současně i počítače s desktopovým prohlížečem Chrome bude jistě velmi vítaným pokrokem. Který jistě mohl přijít mnohem dřív. Na přiloženém videu se můžete podívat, jak přenos momentálně funguje mezi mobily.

Chybí vám univerzální Android nástroj pro přenos souborů?

Zdroj: XDA