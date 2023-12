Dvojí metr oblíbené streamovací platformy Twitch se probírá již několik let a uživatelé platformy si na jejich nerelevantní způsob hodnocení streamů neustále stěžují. Po éře streamů polonahých žen v bazénku pro změnu na scénu přicházejí nahé streamerky. Na několika vysíláních se v poslední době začaly objevovat nahé influencerky, které šikovně obcházejí pravidla.

Modelka platformy OnlyFans „Morgpie“ se na jednom ze svých posledních streamů objevila evidentně zcela nahá – ačkoliv kamera končila přesně nad jejími vnady a není jediná. Tento incident vyvolává otázky o konzistenci a spravedlnosti pravidel platformy, zejména ve světle minulých rozhodnutí. Není to dávno, co algoritmus Twitch blokoval převážně mužské tvůrce, kteří se na streamu v letním období objevili bez trička. Někteří bez milosti dostali permanentní zákaz vysílání bez možnosti odvolání, kvůli sexuálně explicitnímu obsahu.

Tento inciedent vyvolal mnoho rozruchu a tak platforma byla nucena zakročit a pokud budete zmíněnou streamerku chtít dohledat, dočkáte se jen stránky ,,Tento kanál je momentálně nedostupný, jelikož u něj došlo k porušení pokynů pro komunitu nebo podmínek služby.“

Twitch when a Vtuber shows a little bit of skin: BANNED

Twitch when a woman is literally bare-ass naked in front of a camera: This is fine

Seriously, I don't care if you allow softcore porn on Twitch or not, JUST BE CONSISTENT

Either allow ALL nudity, or allow NO nudity https://t.co/UVhNU41JA8

