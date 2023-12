The Game Awards 2023: Kompletní seznam oceněných her

Letošní rok přinesl v herním průmyslu zajímavé novinky a úspěchy. The Game Awards je jednou z významných akcí v tomto odvětví, jednalo se už o 10. ročník a jako tradičně došlo na udílení cen. Hodnotila se hra roku, nejlepší herní režie, umělecký směr, hudba a mnoho dalších kategorií. Mimo jiné došlo na oznámení DLC God of War, nové záběry z Hellblade 2: Senua’s Saga nebo dokonce Jurassic Park: Survival. Za zmínku stojí i neúspěch Marvel Spider-Man 2, který obdržel ze sedmi nominací celkem nula cen.

Tato akce se pořádá už od roku 2014 a má prezentovat výroční oslavu konce roku ve videoherním průmyslu. Letošní rok se pořádal v Los Angeles 7. prosince 2023 a celá show se vysílala na 30. různých platformách.

Hra z dílny studia Larian Studios je dobrodružná RPG hra, která je zasazena do světa Dungeons & Dragons. Kombinuje hluboký příběh, komplexní postavy, prozkoumávání i taktické boje.

Baldur’s Gate 3 dostalo ocěnění také za:

I pokračování legendární hry studia Remedy Entertainment se dočkalo ocenění. Silný příběh a atmosféra psychologického thrilleru, kombinovaný s napínavým herním prostředím můžete vyzkoušet na platformě Epic Games. Titul dostal zároveň také ocenění za nejlepší příběh a umělecký směr. Celkem si tedy odnesl trojici ocenění.

Jedna z nejznámnějších her pro PlayStation Productions ve spolupráci s HBO, kritiky oceňovaná videohra vyvinutá společností Naughty Dog se dočkala ocenění v rámci The Game Awards jako nejlepší adaptace. Postapokalyptický svět, kde se lidstvo snaží přežít po pandemii v doprovodu se silným příběhem si rozhodně tuto cenu právem zasloužil.

Akční RPG hra Square Enix ze série Final Fantasy, kde hráči převezmou roli Clive Rosfielda, se kterým budeme muset osvobodit lidstvo od jeho neblahého osudu. Hlavním skladatelem je Masayoshi Soken, který se zasloužil o hudební prvky pro bojové scény i tematickou hudbu. Šlo zároveň o nejočekávanější hru letošního roku.

Rytmická rocková akční hra vyvinutá studiem Tango Gameworks, publikovaná společností Bethesda Softworks, vypráví příběh Chaie, mladého muže, který má šanci si díky testovacímu programu změnit život pomocí kybernetického vylepšení.

Anglický herec, který propůjčil svůj hlas Astarionovi. Je zobrazen jako charismatický a pohledný elf-upír. Newbon mu dodal zajímavou a komplexní osobnost.

Last year's Best Performance winner @iamchrisjudge and this year's Best Performance winner @NeilNewbon backstage at #TheGameAwards pic.twitter.com/X2U4W2bV5b

