Streamerská platforma Twitch se rozhodla poprvé zvýšit cenu svého předplatného

Tato služba od Amazonu má velké finanční problémy

Brzy propustí více než třetinu svých zaměstnanců

To, že má Twitch problémy s penězi, se ví už dlouho. Je vidět, že se špatná situace nijak nelepší, spíše stále prohlubuje. V posledních letech se platforma rozloučila se spoustou svých zaměstnanců, a teď bude propouštět znovu. O práci přijde až 500 lidí, což je v současnosti 35 % společnosti.

Twitch je na tom tak špatně, že se z některých zemí dokonce úplně stahuje. Zatím jde „pouze“ o Jižní Koreu, tu však mohou samozřejmě další prodělečné trhy brzy následovat. Jako důvod odchodu z Koreje uvádí platforma vysoké poplatky, které jako poskytovatel obsahu musela tamní vládě platit. Ty měly být oproti jiným státům s podobným zákonem až desetinásobné. Je tak pochopitelné, že v této nelehké době to byla pro Twitch velká finanční zátěž. Platforma hledala různé způsoby, jak svou ztrátu minimalizovat. Asi nejvýraznějším z nich bylo omezení maximálního rozlišení vysílání. Korejci poté mohli streamovat nejvýše v 720p, což se samozřejmě dotklo diváků jejich streamů po celém světě. Žádné řešení Twitchi ovšem dostatečně nepomohlo, a tak platforma už 27.2.2024 v Koreji končí. V ten den se tedy tamní brány Twitche zavřou. Korejci nebudou moct obnovit jejich předplatné, a tvůrci pomocí platformy dále generovat svůj zisk.

Twitch opouští Koreu

A teď se tedy platforma uchyluje k dalšímu radikálnímu kroku. Tím je zvýšení ceny předplatného, ke kterému by mohlo dojít postupně všude. Zatím se ovšem týká pouze pár států. Konkrétně jde o Velkou Británii, Kanadu, Austrálii a Turecko. Zvýšení u prvních dvou nebude nijak výrazné. Ve Velké Británii bude stát předplatné 6 £ místo 5 £, tedy cca 180 Kč místo 148 Kč. A v Kanadě jde o 8 CAD $ místo 7 $, což je přibližně 140 Kč místo 122 Kč. Tato zvýšení se týkají pouze toho nejnižšího stupně předplatného, Tier 1. V posledním zmíněném státu jsou ovšem změny daleko radikálnější. Doteď tam stálo předplatné 9,9 lir, cca 7,46 Kč. A nyní se cena zvyšuje na 33,08 Kč, což je navýšení o více než 340 %. V Turecku se navíc bude zvedat cena všech tří úrovní předplatných.

Největší streamerská platforma má finanční potíže

Twitch tvrdí, že všechna tato zvýšení odrážejí vývoj měny, a mají pomoci streamerům k vyšším výdělkům. Také by mohlo jít o částečné pokrytí zvýšení procent streamerů, kteří budou moct mít i bez partnerské smlouvy 60 % výdělku místo 50 %. Twitch je v nepopiratelných finančních problémech, stále se ovšem snaží udržet si své tvůrce, a nějak tuhle těžkou situaci překonat.

Všechna zmíněná zvýšení cen předplatného by měla proběhnout 28. března. Změny by se zatím měly týkat pouze koupě předplatných na webu, mobilní aplikace budou na řadě později. Jak už jsem psal výše, lze očekávat zvýšení cen i v dalších regionech. V Česku by to bylo pravděpodobně z 3,99 € (cca 100 Kč) na 4,99 €, asi 130 Kč. Jak vnímáte problémy Twitche vy? Já jsem dlouholetým divákem streamů, a Twitch je za mě stále ta nejlepší platforma na jejich sledování. A tak bych určitě místo finančních problémů rád viděl, jak služba prosperuje, a přibývají do ní další a další funkce.

Na jaké platformě sledujete streamy?

Zdroj: PhoneArena – zvýšení předplatných, PhoneArena – propouštění zaměstnanců, Android Authority, BBC News, Fotka streamera: Image by pikisuperstar on Freepik