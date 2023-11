V minulém týdnu jsme vám psali o nečekaném propuštění generálního ředitele OpenAI. Také včera jsme vás informovali o souvisejícím hromadném odchodu zaměstnanců a dokonce i dnešek přinesl překvapivý spád. Altman byl nejdříve správní radou odvolán, poté v průběhu víkendu požádán o návrat, následně přijat na pozici vedoucího AI týmu v Microsoftu a nakonec po sérii chaosu prostřednictvím sociální sítě X (dříve Twitter) přichází s informacemi o návratu ke své původní funkci. V rámci domluvy dojde ke změnám složení celého představenstva.

Vývoj informací byl celkově velmi zmatený. Jedno z posledních oznámení byl příspěvek generálního ředitele Microsoftu Satya Nadelly na síti X, kde vyjádřil podporu pro Emmetta Sheara v nové funkci, zároveň přivítal Altmana a Grega Brockmana ve svém týmu. Situace se však velmi rychle změnila a dnes se v reakci na novinky objevilo na jeho účtu vyjádření, že oba hrají klíčovou roli v zajišťování prosperity vývoje produktů OpenAI a tam také je jejich místo. Je určitě důležité zmínit, že Microsoft je klíčovým investorem a dlouhodobým partnerem OpenAI.

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9

— Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023