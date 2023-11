Jakoby Apple vyhodil Jobse. Šéf OpenAI dostal padáka!

Tentokráte nebudeme hlavní obsah sdělení ukrývat až do druhé poloviny článku, to nejdůležitější napíšeme rovnou – Sam Altman byl odvolán z čela ChatGPT, kde působí už od roku 2015. Opouští společnost OpenAI, kterou z velké části pomohl vybudovat a bude zajímavé sledovat, kde se objeví příště.

V oficiální tiskové zprávě se objevilo poděkování za dosavadní práci, to v podobných situacích nikoho nepřekvapí. Mluví se ale rovněž o ztrátě důvěry a problémech v komunikaci, právě to může být jedním z hlavních důvodů, proč si Sam Altman překvapivě a velmi rychle balí kufry.

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today.

Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out.

We too are still trying to figure out exactly…

— Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023