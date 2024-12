ChatGPT dostává jednu z nejlepších novinek letoška. Usnadní práci na větších projektech

ChatGPT přináší geniální funkci pro práci na větších projektech

Umožňuje snadnou organizaci konverzací do přehledných složek

V rámci každé z nich lze AI poskytnout materiály i instrukce

Zatímco někteří uživatelé využívají umělou inteligenci jen nárazově, jiní s ní komunikují i vícekrát za den a využívají ji při práci na větších projektech. Přesně tuto skupinku lidí dozajista potěší nová funkce ChatGPT, s níž je organizace dlouhodobých úkolů hračka.

V rámci 12denní předvánoční akce se vývojáři z OpenAI pochlubili vychytávkou Projects, která už nějakou dobu předtím obletěla internet. Pomůže vám sjednotit konverzace do jedné velké složky, které lze nastavit jméno – do něhož lze pro větší přehlednost vložit i emoji – a barvu.

Tady se však s pozitivy zdaleka nekončí. Co víc, do Projektu je možné nahrát soubory, na které se půjde ve všech kategoriích s umělou inteligencí odkazovat, a dokonce můžete ChatGPT poskytnout specifické instrukce. Do textového pole lze kupříkladu napsat, jaký typ odpovědí si přejete dostávat.

Ačkoliv nepředstavují žádný technologický průlom, projekty dozajista patří mezi nejlepší funkce, jaké OpenAI během letošního roku převedla. Pravidelní uživatelé ChatGPT po ní volali už dlouho, což se jenom potvrdilo při prvních únicích.

Novinka bude zpočátku k dispozici pouze pro předplatitele ChatGPT Plus či Pro nebo uživatele balíčku pro spolupráci v týmu. Zanedlouho by se měli dočkat i ti, kteří používají standardní bezplatnou verzi chatbota.

Používáte ChatGPT při výkonu povolání?

Zdroje: YouTube, The Verge