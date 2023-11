Uniklé informace mluví o novém nástroji pro ChatGPT

Dle uniklých informací ChatGPT brzy přidá nástroj Gizmo

Údajně umožní vytvořit si vlastního personalizovaného chatbota

Chystá se také další předplatné pro firmy

OpenAI chytá svou první vývojářskou konferenci, na které by mohla být představena významná aktualizace ChatGPT. Podle uniklých informací se zdá, že OpenAI má v rukávu překvapení v podobě nástroje nazvaný Gizmo. Nástroj by měl být součástí předplatného ChatGPT Plus a nabídne řadu pokročilých funkcí, které by mohly zásadně změnit způsob, jakým jsme s chatboty doteď pracovali.

Gizmo nabídne sandbox pro importování, testování a modifikaci existujících chatbotů, možnost definování vlastních akcí prostřednictvím specifikací OpenAPI a připojení dodatečných souborů, které mohou chatboti využívat jako referenční zdroje. Kromě toho bude obsahovat základní nástroje pro procházení webu, tvorbu obrázků a analytické nástroje pro sledování využití chatbotů.

Možnost vytvořit si vlastního chatbota

Zvláštní pozornost si zaslouží funkce Magic creator – nástroj, který umožní lidem snadno vytvářet a upravovat své vlastní chatboty. Představte si to jako interaktivní program, kde si můžete nastavit, jak má fungovat a na co má reagovat. Jakmile je nastavený, můžete ho nahrát na marketplace, kde ho mohou ostatní najít a používat. To je jako když vytvoříte aplikaci a dáte ji do App Store nebo Google Play, aby si ji mohli stáhnout a používat ostatní lidé.

Kromě Gizma se spekuluje o zavedení nových předplatných plánů Workspace a Team Plan, které by mohli přinést výhody jako neomezený přístup k rychlému GPT-4, delší kontexty a neomezenou analytiku dat. Tyto plány se pravděpodobně zaměří na zlepšení spolupráce a efektivity týmů a firem pracujících s umělou inteligencí.

I když se informace podle screenshotů a tweetů jeví jako pravděpodobné, je důležité mít na paměti, že jsou stále v rovině spekulací. Jisté je, že OpenAI nadále tlačí hranice toho, co je možné v oblasti AI, a my se nemůžeme dočkat, až uvidíme, co nám přinesou.

