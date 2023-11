V posledních dnech internet zaplavily zprávy o vyhazovu CEO firmy OpenAI, Sama Altmana. Důvodem měla být být ztráta důvěry a trvalé problémy v upřímné komunikaci. Celý víkend se spekulovalo o jeho znovupřijetí, avšak dnes přišla nová a velmi překvapivá zpráva. Altman byl najat společností Microsoft, která je v oblasti umělé inteligence v posledních měsících velmi činorodá a čím dál více se stává i konkurenceschopnou. Dle nových zpráv má být v čele AI týmu.

Po náhlé a nečekané výpovědi se ozval i generální ředitel Greg Brockman. Na základě skutečností, které se ve firmě odehrály, se rozhodl dobrovolně odejít, a nepřekvapivě taktéž přechází Microsoftu. To ale není vše. Na sociální síti X (dříve Twitter) se objevil se dopis, ve kterém je podepsaných 505 zaměstnanců z celkových 700, s úmyslem rezignovat ze svých pracovních pozic. Jako důvody byly uvedeny údajně skutečnosti, které předcházely a neschopnost dohlížet na kompetence OpenAI. Na konci dopisu je také uvedeno, že Microsoft je schopen zaměstnat všech pět set zaměstnanců ve své nové pobočce.

JUST IN:

More than 70% of OpenAI employees just signed this letter to OpenAI's Board of Directors

The 505 employees threaten to leave OpenAI and join Microsoft's $MSFT AI division run by Sam Altman if the board doesn't resign and reinstate Altman and Brockman pic.twitter.com/GbRK1SjdAt

— Evan (@StockMKTNewz) November 20, 2023