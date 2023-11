Omegle bývala populární platforma, která se proslavila hlavně kvůli náhodným spojováním jednotlivců přes chat nebo videochat. Po 14 letech provozu byla ukončena, zejména kvůli rostoucímu zneužívání platformy a obavám o bezpečnost uživatelů. Platforma již několik let čelila právnímu a regulačnímu dohledu. Roky jsme byli svědky zneužívání uživatelů, zejména týkající se sexuálního zneužívání nezletilých, které velmi poškodily pověst platformy. Stránka byla v několika případech vyšetřována, v některých zemích byla označovaná dokonce jako nástroj pro predátory.

