Znáte nějaké další online video platformy vyjma YouTube? Jestli ano, pravděpodobně znáte službu Vimeo, která se dá v mnoha ohledech považovat za dvojku na trhu. Oblíbená je například u tvůrců profesionálních “byznys” videí a koncoví uživatelé ji mají rádi i díky několika benevolentnějším pravidlům pro obsah. Provozovatelé nyní nicméně přicházejí se smutnou zprávou. Vimeo brzy oficiálně nebude dostupné ve formě aplikace pro chytré TV.

Dear ⁦@Vimeo⁩. I use your app to do everything. Does this mean I cannot watch any of the hundreds of videos I have saved in my “Watch Later” list to my TV? Come on… pic.twitter.com/QsXw7VrKta

— Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) May 25, 2023