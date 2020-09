Mobvoi je jedním z nejlepších výrobců na poli hodinek s Wear OS. Známé modely TicWatch jsou oblíbené po celém světě a nyní společnost oficiálně představila TicWatch Pro 3. Ty nabízí oproti svému předchůdci hned několik vylepšení, přičemž tou nejvýznamnější je asi použitý čipset. Pojďme se na ně podívat.

TicWatch Pro 3 oficiálně

Hodinky stojí na platformě Qualcomm Snapdragon Wear 4100, která byla představena teprve v červnu. Jedná se o zatím největší posun na poli čipsetů do chytrých hodinek a my už jsme teď zvědaví, jak moc se to projeví na celkové plynulosti. Přední stranu pak pokrývá opět dvouvrstvý displej, přičemž ten hlavní je opět typu AMOLED. Pro úsporný režim je zde klasický TN displej s velice nízkou spotřebou. Dokáže však zobrazit pouze datum, čas, počet kroků a základní informace o cvičení.

Mobvoi TicWatch Pro 3 mají o 40 % větší baterii, než jeho předchůdce a přitom je o 28 % lehčí. Při normálním používání vydrží hodinky až 72 hodin, při úsporném režimu pak až 45 dní. Nechybí funkce jako monitorování srdeční frekvence, stresu, okysličení krve či okolního hluku. Jednou ze silných stránek bude také skvělá podpora. Hodinky jsou prozatím dostupné pouze v USA a Velké Británii a to za cenu 299 dolarů, tedy asi 7 000 korun bez daně.

Máte zkušenost s hodinkami TicWatch?