Chytré hodinky s nejlepší výdrží baterie. Které vybrat v roce 2020?

Chytré hodinky jsou jistě skvělým pomocníkem. Dokážou nám zobrazit notifikace, sledovat zdraví, sportovní aktivity a spoustu dalšího. Jenže co když nechceme myslet každý den na jejich nabíjení? Jsou navíc i momenty, kdy se spokojíme s tím, že nám hodinky poslouží pouze jako ty klasické a mají ultraúsporné režimy. Chytré hodinky s nejlepší výdrží baterie bývají zpravidla ty bez Wear OS. Jsou zde výjimky v podobě TicWatch se dvěma displeji, ale ostatní zástupci mají svůj vlastní systém. Pojďme se na ně podívat.

Chytré hodinky s nejlepší výdrží baterie

Podle čeho jsme vybírali? Chytré hodinky s nejlepší výdrží baterie jsme vybírali dle vlastních zkušeností a také udávané hodnoty samotným výrobcem. Jsou zde kousky, co vám vydrží dokonce měsíc bez toho, aniž by potřebovali dobít. Většinou se ale setkáváme spíše s výdrží okolo 14 dní, což je ale stále skvělá hodnota. Dát hodinky jednou za dva týdny na nabíječku snad není problém pro nikoho.

Huawei Watch GT

Huawei Watch GT jsou v podstatě levnější alternativou ke druhé generaci a jistě je patří mezi nejhezčí chytré hodinky. Nabídnou 1,39″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů a disponují parádním displejem a stejně jako druhá generace cílí na sportovce. Hodinky rovněž systém LiteOS a mohou vám chybět některé funkce.

Huawei Watch GT2

Jestliže patříte mezi uživatele, kteří své hodinky neradi nabíjejí, Huawei Watch GT2 si vás svou výdrží získají. Pokud je budete ždímat, vydrží vám asi týden. A pokud ne, jste schopni dostat se i na dvojnásobnou výdrž. Displej má velikost 1,39″ a je typu AMOLED, přičemž rozlišení činí 390 x 390 pixelů. Hodinky dále potěší vestavěným mikrofonem a reproduktorem a jedná se o jedny z mála chytrých hodinek pro Android, které vám umožní volat přímo skrz ně. Nechybí ani mnoho různých funkcí jako například krokoměr či nejrůznější typy cvičení.

V systému nalezneme aplikace Cvičení, Záznamy cvičení, Stav cvičení, Tep, Záznamy aktivit, Spánek, Dechové cvičení, Hudba, Barometr, Kompas, Zprávy, Počasí, Stopky, Časovač, Budík, Svítilna a Najdi můj telefon. Nechybí ani monitorování spánku. I tyto hodinky však mají vadu na kráse. Jedná se hlavně o absenci NFC čipu a nemožnost reagovat na většinu notifikací. Co se týče designu, jedná se o jedny z vůbec nejhezčích hodinek na trhu. Zejména ve verzi Rose Gold, kterou jsme recenzovali vypadají hodinky opravdu skvěle. Zkrátka hezčí chytré hodinky do 5 000 Kč nenajdete. Vzhledem k tomu, že ořezanější verze GT2e stojí hodně podobně, se vyplatí pár stovek připlatit a koupit rovnou plnohodnotné GT2. Kdybyste narazili za nižší cenu na Honor MagicWatch 2, můžete s klidem sáhnout i po nich. Jedná se totiž v podstatě o identické hodinky.



Huawei Watch GT2 Pro

Hodinky Huawei Watch GT2 Pro jsou vlajkovou lodí na poli hodinek této společnosti a tomu odpovídá také zpracování. Můžeme počítat se safírovým sklíčkem, titanovým tělem a keramickou zadní částí. Přední stranu pokrývá 1,39″ OLED displej s rozlišením 454 x 454 pixelů. Jsou zde také dvě boční tlačítka, která slouží pro ovládání hodinek. Baterie byla vždy hlavní předností těchto hodinek a ani u GT2 Pro tomu není jinak. Při normálním používání mají vydržet asi 14 dní, se zapnutou GPS 30 hodin a přehrávání hudby zvládne skvělých 24 hodin.

Huawei Watch GT2e

Hodinky Huawei Watch GT2e kombinují sportovní i zdravotní funkce spolu s naprosto bezkonkurenční cenou. Přední stranu pokrývá 1,39″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů a nechybí spousta sportovních profilů, jako například plavání, cyklistika nebo běhání.

Tím však zdaleka nekončíme. Huawei Watch GT2e mají také monitorování spánku či stresu a skvělou výdrž baterie. Ta vydrží při běžném používání až 14 dní. Potěší také interní úložiště pro nahrávání oblíbených skladeb a v neposlední řadě také pěkný minimalistický design.



Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit je nedávno představená novinka, kterou jsme mimochodem také recenzovali. Oproti ostatním Huawei hodinkám se liší nižší pořizovací cenou, čtvercovým displejem nebo zaměřením na sport. Hodinky Huawei Watch Fit jsou pouze 10,7 mm tenké a bez řemínku váží pouhých 21 gramů, takže je na ruce sotva ucítíte a absolutně nám nedělalo problém mít je na sobě 24/7.

Přední stranu pokrývá 1,64″ AMOLED panel s rozlišením 280 x 456 pixelů a opět spadá do jednoho z nejlepších displejů u hodinek své cenové kategorie. Pokud jste někdy měli čest s jinými Huawei hodinkami, které využívají systém Lite OS, budete se zde cítit jako doma. Jedná se o velice dobře použitelný, avšak značně omezený systém. Obchod s aplikacemi třetích stran byste zde hledali marně, stejně jako například NFC. Huawei říká, že při běžném používání se dostanete na výdrž kolem 9-10 dní.

Xiaomi Amazfit GTS

Tyto hodinky zaujmou nejen svými funkcemi, ale také vzhledem. Pokud máte rádi vzhled Apple Watch, které s Androidem bohužel nekomunikují, nemůžete udělat chybu. Za cenu, za kterou se Xiaomi Amazfit GTS prodávají se jedná stále asi o jeden z nejlepších poměrů mezi cenou, zpracováním a výkonem. Tělo je poměrně tenké, tvořené z kovu a na ruce působí skvěle. Přední stranu pokrývá parádní 1,65 AMOLED displej s rozlišením 348 x 442 pixelů. Má taktéž dostatečný jas a je dobře čitelný i na přímém slunci.

Vybrat si můžeme ze dvaceti různých ciferníků. S operačním systémem se sice budete muset trochu více spřátelit, ale pokud se vám to povede, nebudete chtít jiné. Je přehledný, svižný a máte zde na výběr ze spousty aplikací. Výdrž baterie je také skvělá. Výrobce udává až 14 dní na jedno nabití, v praxi ovšem počítejte spíše s 8 dny. Hodinky pracují s Androidem 5.0 a novějším a nechybí GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0, akcelerometr, barometr, kompas, senzor okolního světla, senzor srdeční frekvence a mnoho dalšího. Zamrzí absence českého jazyka a také fakt, že mají problém s párováním u některých telefonů. Stále se však jedná o skvělé chytré hodinky do 5 000 Kč, co se týče poměru cena/výkon. Pokud byste se o hodinkách chtěli dozvědět více, mrkněte na naší recenzi.



Xiaomi Amazfit GTR

Hodinky Xiaomi Amazfit GTR jsou zde pro uživatele, kteří neholdují čtvercovému designu u modelu Amazfit GTS. Jsou k dispozici ve dvou velikostech, přičemž menší má 1,2″ displej a větší 1,39″. U obou verzí se jedná o OLED panel s jemností 326 ppi. Hodinky potěší měřením srdečního tepu, voděodolností, GPS či nejrůznějšími režimy, kde nechybí třeba ani plavání.

Mobvoi TicWatch Pro LTE

Hodinky TicWatch Pro LTE pro vás mohou být ideální volbou v případě, že hledáte LTE chytré hodinky s Wear OS. Jedná se o precizní kus hardwaru, který podporuje eSIM, NFC, GPS a nechybí jim ani fantastická výdrž, na kterou jsme se zaměřili v naší recenzi. Google platby sice nefungují, ale za to nemůže Mobvoi, nýbrž samotný Google. Hodinky nabízí spoustu funkcí, tak jak byste od Wear OS očekávali.

A pokud by vám to nestačilo, není žádný problém stáhnout si z Obchodu Play hned stovky aplikací třetích stran. Nechybí samozřejmě ani senzor srdečního tepu či sledování a následné vyhodnocování kvality vašeho spánku, k čemuž slouží aplikace TicSleep. Pokud byste se s nimi chtěli potopit, není to díky certifikaci IP68 a standardu 5ATM žádný problém. Jejich cena činí 8 999 Kč.



Mobvoi TicWatch Pro 2020

Jestliže se vám líbí výše zmíněné hodinky ale nemáte zájem o LTE, můžete sáhnout po levnějších TicWatch Pro 2020. Ty se liší ale třeba i ve vzhledu, mají jinou lunetu a jsou celkově elegantnější, zatímco LTE varianta sází spíše na sportovnější vzhled. Mají také kožený náramek, oproti LTE verzi, která má silikonový. I zde můžeme počítat se dvěma displeji, přičemž jeden je primární, druhý pak šetří energii a vydrží vám až měsíc. Tento model vyjde v Česku přibližně na 7 500 Kč. Pokud byste se chtěli dovědět více, určitě mrkněte na naší recenzi.

Garmin Venu

Jestliže se obáváte nákupu chytrých hodinek z toho důvodu, že nejsou dostatečně stylové, rozhodně byste se měli podívat po Garmin Venu a minimálně si je vyzkoušet. Hodinky jsou totiž parádní a na ruce působí hodnotně. Nechybí jim samozřejmě parádní AMOLED displej. Jedná se o jedny z mála hodinek od značky Garmin, které mají právě tento typ displeje. I přesto však vydrží 5 dní běžného používání.

Garmin Fenix 6

Hodinky Garmin Fenix 6 jsou špičkovým modelem, který nabízí pokročilé sledování sportovních aktivit. Oceníte také rozsáhlé možnosti přizpůsobení displeje. Hodinky se ovládají skrz tlačítko a nemají dotykový displej, což je ale na určitý sport ideální. Nalezneme zde tradičních pět tlačítek, skrz které ovládáme celý systém.

Garmin Forerunner 945 a 245

Mezi nejlepší chytré hodinky na sport musíme zařadit i tuto populární sérii od značky Garmin. Série Garmin Forerunner je přizpůsobena především běžcům. Mají dlouhou výdrž baterie, pokročilé sledování různých fází běhu a nechybí samozřejmě ani vlastní paměť pro přehrávání hudby ve sluchátkách. Model Forerunner 245 je levnější a pokud neběháte závodně, rozhodně vám bohatě postačí. A to v tom smyslu, že i v tomto modelu naleznete tolik informací o vaší aktivitě, že se vám z toho zatočí hlava.

Máte jiný tip na chytré hodinky s nejlepší výdrží baterie?