Které chytré hodinky vybrat v roce 2021? Máme pro vás hned několik tipů

Máme sice teprve květen, ovšem výrobci chytrých hodinek nezahálejí a od začátku roku představili několik zajímavých hodinek. Preference má každý jiný a to ať už co se týče designu, operačního systému nebo funkcí. Proto jsme se v tomto výběru snažili vybrat opravdu zajímavé kousky, mezi kterými by si měl vybrat každý. Některé z nich jsme měli navíc možnost testovat, takže informace a zkušenosti v mnoha případech pochází přímo od nás. Pokud nehledáte nejnovější hodinky, můžete mrknout do našich přehledů o nejlepších hodinkách v různých cenových kategoriích. Většina informací z článků je stále aktuální. Které jsou ale tedy nejlepší chytré hodinky, které si zatím můžete koupit v roce 2021?

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung vyrábí dlouhodobě velice dobré hodinky a systém Tizen se za tu dobu poměrně slušně vyvinul. Hodinky jsou sice na trhu již delší dobu, ovšem přišla nám škoda je sem nezařadit. Můžeme počítat se špičkovým hardwarem, spoustou funkcí a nejrůznějších sledování vašeho zdraví. Novinkou je otočná luneta, díky které můžete hodinky velice příjemně ovládat, což jsme také zmínili v naší recenzi. Nevýhodou může být oproti Wear OS malé množství aplikací třetích stran.

Bohužel přestože hodinky disponují EKG senzorem, tlakoměrem i NFC, ani jednu z funkcí v České republice nevyužijete a to je velká škoda. Právě tyto funkce jsou totiž pro mnoho uživatelů stěžejní.

Mobvoi TicWatch 3 Pro GPS

Nové hodinky TicWatch Pro 3 GPS jsme měli na testování poměrně nedávno a používáme je dodnes. Podle našeho názoru jde o ty vůbec nejlepší chytré hodinky představené v 2021 s operačním systémem Wear OS a to hned z několika důvodů. Jde o vůbec první hodinky, kde tiká čipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, který v kombinaci s 1 GB RAM zajišťuje bezproblémový a velmi plynulý chod celého systému.

Na poměry Wear OS mají také výbornou výdrž baterie a také 60 Hz displej, což není u hodinek zvykem. K tomu přidejte kvalitní zpracování, spoustu funkcí a solidní podporu a vyjdou vám z toho opravdu jedny z nejlepších hodinek, které si můžete aktuálně koupit.

Český Aligator začíná prodávat chytré hodinky. Co umí a kolik stojí? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Garmin Venu 2

Hodinky Garmin Venu 2 jsou nástupcem velice populárního modelu Venu. Dle mnoha zahraničních recenzí se jedná o ty vůbec nejlepší hodinky od Garminu. Oproti původní generaci nabízejí několik vylepšení jako zlepšený systém, nové funkce pro sledování zdraví či ostrý OLED displej.

Samozřejmostí je podpora Garmin Pay, možnost pouštět si v hodinkách hudbu nebo odpovídat na zprávy přímo z hodinek. Jestliže vám tedy hodinky od této společnosti vyhovují, s modelem Venu 2 rozhodně neuděláte chybu.

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch jsou jedny z nejlevnějších hodinek tohoto výběru. K jejich představení došlo také poměrně nedávno a rozhodně mají co nabídnout. Můžeme počítat s velkým množstvím různých sportovních režimů, slušnou výdrží baterie či solidním AMOLED zobrazovačem. Nechybí ani vestavěná GPS, což není v této cenové kategorii stále samozřejmostí.

Sledování spánku, stresu i energie však není tak přesné jako u některých dražších modelů. Jako orientační hodnoty však poslouží dobře. Naopak zamrzí horší aplikace na telefon či chudší spravování notifikací.

Amazfit GTR 2e

Hodinky Amazfit GTR 2e jsou odlehčenou novinkou. Přicházejí sice o některé zajímavé funkce, ovšem to podstatné povětšinou zůstalo a nebo to má pozitivní dopad na jiné aspekty. Příkladem může být absence Wi-Fi, což ale prodlužuje výdrž až na 14 dní, což je oproti původní generaci skoro dvojnásobek.

Naopak potěší parádní design, kvalitní AMOLED panel, přítomnost GPS či senzor pro monitorování okysličení krve. Naopak zamrzí pouze pasivní notifikace.

Máte tipy na jiné chytré hodinky?