Pustíte se s námi do testování nových Samsung Galaxy Watch4?

K ohebnému telefonu Galaxy Z Flip3 (již zrecenzováno) a sluchátkům Galaxy Buds2 nám do redakce před pár hodinami dorazily na testování také nové Samsung hodinky Galaxy Watch4. Konkrétně ve variantě Classic, která je včetně otočné lunety dostupná v průměrech 42 a 46 milimetrů. Vyjma drobných změn v designu je na hodinkách rozhodně nejzajímavější přechod od dřívějšího systému Tizen k řešení Wear OS od Googlu.

Americká a korejská společnost navíc udělaly v rámci spolupráce zdejším fanouškům radost tím, že v ČR a SR hodinky přivedly vlnu zavádění funkčního Google Pay v tomto systému. K dalším poutavým novinkám patří například přidané analytické funkce. Stejně jako u dalších jiných recenzí chceme dát i tady šanci našim čtenářům, aby se do testování na dálku virtuálně zapojili. Máte tip, co bychom rozhodně neměli při zkoumání těchto nových Samsung hodinek minout? Zajímá vás nějaký jejich konkrétní aspekt? Napište nám do komentáře a rádi váš tip zohledníme v recenzi.

Co by vás k hodinkám Galaxy Watch4 zajímalo?