Do redakce nám právě dorazila nová bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds2 v bílé barevné variantě. Jde o o klasická TWS sluchátka se špunty, která nabízí vylepšenou výdrž baterie a mnohem více.

Testujeme sluchátka Galaxy Buds2

Sluchátka se mohou pochlubit dvěma membránami. Jedna je výšková, druhá basová a také třemi mikrofony, přičemž dva z nich jsou vnější a jeden vnitřní a slouží pro snímání hlasu a samozřejmě také pro ANC, který je zde také přítomen. Můžeme počítat také s bezdrátovým nabíjením nebo velmi solidní výdrží.

Samsung udává, že se zapnutým ANC režimem vydrží až 5 hodin a spolu s pouzdrem až 20 hodin. Pokud byste jej chtěli nechat vypnutý, můžete počítat s výdrží o 2,5 hodiny, respektive o 9 hodin lepší. Sluchátka jsou k dostání v barvách bílé, olivové, fialové a grafitové a to za cenu 3 799 Kč. Pokud by vás ohledně nich cokoliv zajímalo, teď je ten správný čas na to se zeptat.

Co vás zajímá ohledně Galaxy Buds2?