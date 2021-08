Samsung Galaxy Watch4 to rozsekly: Placení přes Google Pay!

Kromě široké nabídky fitness režimů (i řízených) je k dispozici také pokročilejší analýza spánku. Nejvíce ale asi zaujme přechod k systému Wear OS, který mimo jiné otevírá do hodinek Samsung cestu aplikacím z Obchod Play. A to i v podobě aktualizací, které budou chodit současně do mobilu i hodinek. Úžasnou zprávou je pak nová možnost placení hodinkami pomocí služby Google Pay, která bude dostupná od začátku prodeje 27. 8. 2021. Galaxy Watch4 tak budou první Wear OS hodinky, které tuto platební bránu v ČR a SR podporují. Podle zatím neoficiálních informací se na to samé mohou těšit další starší hodinky s tímto systémem.

Cena hodinek Samsung Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Galaxy Watch4 Classic 40mm BT za 6 999,- 42mm BT za 9 499,- 44mm BT za 7 599,- 46m BT za 9 999,- 44mm LTE za 8 999,- 46mm LTE za 11 499,–

Co říkáte na ceny jednotlivých variant?