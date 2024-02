Zvuk bude vycházet přímo z přední strany zařízení

Pro reprodukci audia bude důmyslně využit piezoelektrický princip

Nová technologie přinese přirozenější zážitek, úsporu baterie, místa a další výhody

Dle informací z webu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) přijdou na trh již ke konci tohoto roku smartphony, které nebudou k šíření zvuku využívat klasické běžné reproduktory. V jejich úloze by je měly nově zastoupit piezoelektrické měniče umístěné na zadní straně displeje. Důvodů pro tuto změnu pojetí audia je hned několik.

Jako ten hlavní lze označit především možnost výrazně lepšího zážitku při poslechu hudby nebo sledování filmů. Současné smartphony mají většinou umístěné reproduktory na spodní straně u nabíjecího konektoru, a zvuk tak emitují z boku. To je pro naše vnímání ovšem velmi nepřirozené, jelikož podvědomě předpokládáme, že bude zvuk i obraz vycházet ze stejné strany, a to tedy zepředu. Kvůli tomu si tak nemůžeme audiovizuální zážitek pořádně vychutnat. Výrobci se to snaží napravit různými psychoakustickými algoritmy, ty však nejsou dokonalé, a navíc výrazně přispívají k rychlejšímu vybití baterie. Oba tyto problémy piezoelektrický způsob elegantně řeší. Je úsporný ve všech ohledech, kromě nižší energetické náročnosti zabírá i menší prostor v těle zařízení než klasické reproduktory.

Dalším významným plusem piezoelektrického měniče je i lepší haptická odezva telefonu, jelikož jej lze použít i jako alternativu elektrického motorku užívaného k tvorbě vibrací. Piezoelektrický měnič ovšem můžeme využít také opačně, a převádět tak zvuk na elektrické napětí. To umožňuje detekci míry tlaku, kterou působí váš prst na obrazovku, a na základě toho pak emisi odpovídající intenzity vibrace na konkrétní místo, s jehož detekcí pomůže klasický dotykový senzor. Tento měnič tak nemusí znamenat „pouze“ revoluci v reprodukci zvuku, ale může taktéž otevřít cestu hlubokému imerznímu zážitku z mobilního hraní, při kterém bude hráč dostávat pomocí dotykové obrazovky telefonu haptickou odezvu podobně jako u DualSense ovladače od PS5!

Princip piezoelektrického měniče je v jádru velmi jednoduchý. Měniče sestávají z malých krystalků či dílků keramiky, na které je připojena dvojice elektrod. Podle hodnoty přivedeného napětí se pak materiál ohne a jeho rezonancí vzniká výsledný zvuk. Jde o princip, který je využit již například u detektorů kouře. Použití pro emisi širokého spektra audia ve vysoké kvalitě však bránila řada technických překážek. Společnost Synaptics se ovšem domnívá, že se se všemi úspěšně popasovala a je brzy připravena na implementaci svých měničů do elektronických zařízení. Vedle telefonů bychom je měli najít také v noteboocích či chytrých hodinkách.

Zdroj: IEEE Spectrum, Náhledový obrázek: Image by zlatko_plamenov