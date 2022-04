Zamyšlení: Co dělá chytré hodinky chytrými?

Smartwatch neboli chytré hodinky dnes vyrábí leckterá firma (od “no name” producentů na AliExpressu až po luxusní značky), sehnat je je v dnešní době úplná hračka a pro některé velké značky jsou přitom jedním z nejdůležitějších artiklů na trhu. Nabídka je opravdu pestrá a tak i v tomto segmentu nositelné elektroniky platí pořekadlo sto lidí – sto chutí. Kvůli tomu se dá u uživatelů jen velmi těžko zjistit, co by měly pořádné smartwatch obecně umět. Nicméně zkusme si i přesto položit otázku, jak chytré vlastně musejí hodinky být, abychom je mohli označit za “chytré”?

V posledních týdnech a měsících jsem se k této tematické debatě nachomýtl hned několikrát. Jednou šlo o diskuzi s profesorem, který měl v plánu v “chytrosti” hodinek trochu vykoupat svou studentku u obhajoby práce o smartwatch. Snad dopadla dobře. Podruhé proběhlo kolektivní zamyšlení přímo v komunikaci s jedním z výrobců. V obou případech se nakonec ukázalo, že každý má na minimální hladinu chytrosti trochu jiné požadavky a měřítka.

Osobně nejsem úplně přesvědčený o tom, zda se dá někam univerzálně nakreslit červená linie, která rozděluje chytré a hloupé hodinky. I když se dají poměrně snadno a ve shodě vyjmenovat základní elementy chytrosti, žebříček jejich významu už se může u více lidí hodně rozcházet. Dokonce se může stát, že přístroj za tisícovku a zařízení desetkrát či stokrát dražší budou z určitého pohledu stejně (ne)chytré.

Co říká Wikipedie? Chytré hodinky neboli smartwatch (též smart watch) jsou vestavěný systém v podobě náramkových hodinek, jejichž funkcionalita přináší víc než jen informace o čase (nebo toho, co mohly nabídnout klasické mechanické hodinky). Z dnešního pohledu jde o analogie smartphone v podobě hodinek, včetně možnosti mobilního volání nebo alespoň upozorňování na příchozí zprávy a hovory.

Kromě základních věcí jako měření sportovních aktivit nebo upozornění na hovory jsou často předmětem debat elementy jako otevřenost systému, možnost instalace dalších aplikací, podpora eSIM, schopnost odpovídat na přijaté zprávy, NFC platby nebo komunikace s hlasovým asistentem. Každý z vás by teď asi dokázal přiřadit k vyjmenovaným položkám své vlastní priority, ale dohromady bychom se s celým žebříčkem pravděpodobně netrefili. Ideální samozřejmě je, aby chytré hodinky co nejvíce nezávisle dokázaly nahradit chytrý telefon, ale ta jasná hranice stále jaksi chybí.

LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Zatímco u telefonů se tak nějak zažilo, že když má operační systém, tak je chytrý, u hodinek bude takové zjednodušené síto problematičtější. Některému uživateli může ke spokojenosti (a uznání chytrosti) stačit opravdu málo, někdo jiný pak bude mít nároky mnohem vyšší. Situaci nevylepšují ani polovičaté falešné vábničky. K čemu je například možnost instalace dalších aplikací, když jsou reálně v nabídce asi tři?

Dokonce i samotní výrobci už začínají se slovíčkem “smart” operovat trochu opatrněji, čímž nepřímo uznávají, že je tohoto pojmu na trhu až moc a ne každý produkt je ho asi hoden. Těžko říct, která firma by dokázala chytré hodinky přesně definovat. A to jsme ještě nezabrousili do hledání rozdílů mezi hodinkami a náramkem…

Jak byste definovali chytré hodinky?

Wiki