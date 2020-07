Netatmo Smart Smoke Alarm recenze: mějte klidný spánek

Produkty Netatmo jsou na trhu již nějaký ten pátek a za tu dobu si firma vybudovala solidní renomé v oblasti doplňků nejen pro domácnost. Již jsem měl možnost vyzkoušet si například Netatmo Home Coach a musím uznat, že kvalita zpracování i produkt jako takový mi dává velký smysl. Přibližně před dvěma měsíci se mi dostal do rukou Netatmo Smart Smoke Alarm, který bude hlavním hrdinou dnešní recenze.

K čemu je Netatmo Smart Smoke Alarm?



Požární hlásič je věc, kterou doufáme že nikdy nebudeme nuceni použít. Přesto by však měl být součástí každé domácnosti, kanceláře či jiného prostoru. Nedávno jsem slyšel od kamaráda větu: “Taková věc mi je naprosto k ničemu, když začne hořet, budu si toho vědom sám a když nebudu doma, bude stejně pozdě, než přijedou hasiči. Navíc se mě ani nikomu z okolí nestalo, že by mu začalo v bytě jen tak hořet.”, jenže to je poměrně nebezpečný názor.

Asi jako každý člověk si před odchodem z domu zamykáte dveře i přesto, že nepředpokládáte, že zloděj zkusí zabrat za kliku. Doufáte, že vás nikdo nevykrade a zamknutím dveří a zavřením oken razantně snížíte šanci, že až se vrátíte, bude vaše televize, počítač, peníze a šperky pryč. Stejné je to s požárním hlásičem. Nepředpokládáme, že vyhoříme, ale s tímto zařízením snižujeme šanci, že nám barák shoří na uhel. Proto nákup takového přístroje (ať už chytrého či Netatmo Smart Smoke Alarm) doporučuji.

Obsah balení a design



Obsah balení jako takový je poměrně strohý. Nalezneme zde pouze samotný hlásič, návod a také šroubky, které jsou nutné pro správné uchycení alarmu. Samotný design je pak na značku Netatmo poměrně nudný. Upřímně jsem jej viděl poprvé vykreslený na krabici a říkal jsem si, že zpracování bude jako vždy perfektní. Realita je taková, že není vyloženě špatné, ale čekal jsem trochu více. Zařízení je nenápadné, nenaleznete zde žádná tlačítka. Z viditelných částí stojí za zmínku pouze malá LED dioda, která signalizuje buď detekci kouře (červeně) nebo fakt, že je připravena ke spárování (modře).

Instalace a spárování



Návod i aplikace doporučuje učinit jako první krok samotné namontování Netatmo Smart Smoke Alarm na strop. To nám však nedávalo příliš velký smysl. Co když zjistíte, že místo, kde se bude alarm nacházet nemá pokrytí Wi-Fi? Nebo se zařízení přestane párovat? Udělali jsme to proto přesně naopak a zatím jsme nezjistili žádný problém. K instalaci alarmu jsme použili vrtačku a žebřík. Ač to může znít složitě, instalace byla velice jednoduchá a za pár minut jsme měli hotovo.

Pro spárování s telefonem poslouží aplikace Netatmo Security. Bohužel chybí integrace s Google Asistentem či Amazon Alexou, ale na to jsme od Netatmo tak nějak zvyklí. Bohužel. Naopak jablečné milovníky potěší integrace HomeKitu. Po stažení a zaregistrování se do aplikace stačí vyndat zadní kryt a stisknout tlačítko cfg, dokud se LED diodka nezbarví do modrého odstínu. Po několika sekundách váš přístroj aplikace rozpozná a spáruje se. Netatmo Smart Smoke Alarm je nyní připojen k vaší Wi-Fi síti (což učiní automaticky skrz párování). Od této chvíle můžete vše považovat za vyřešené a o nic dalšího se nemusíte starat.

Výdrž baterie Netatmo Smart Smoke Alarm



Co se výdrže baterie týče, výrobce slibuje 10 let. Baterie nelze vyměnit a požární hlásič budete muset po uplynutí této doby vyměnit. Ostatně tak to nařizuje i vláda, ačkoliv takový Google Nest Protect výměnu umožňuje a my bychom ji uvítali i u tohoto modelu. Standardní požární hlásič totiž stojí okolo 300 korun, takže vyměnit jej jednou za 10 let není žádný problém. Za Netatmo Smart Smoke Alarm však zaplatíte nemalých 2 790 korun. Možnost výměny bychom tedy rozhodně uvítali.

Poplach a hlasitost hlásiče



Poplach hlásiče Netatmo Smart Smoke Alarm funguje poměrně jednoduše. V aplikaci se můžete dovědět i o historii poplachů a provádění testů. V případě, že hlásič detekuje kouř obdržíte na telefonu okamžitě push notifikaci a další informace v aplikaci. To se týká hlavně situace, kdy máte zařízení více, což společnost nejen umožňuje, ale také doporučuje. Budete tedy informováni o tom, jaký hlásič alarm spustil. Můžete mít tedy rázem představu o tom, co se stalo. V pracovně může být na vině počítač, v kuchyni zase omylem zapnutý sporák.

Aplikace rovněž umožňuje provádět testy a dokonce vám umožní nastavit připomínky o testování a to buď měsíčně, ročně či jednou za dva roky. Co se týče použitých technologií, Netatmo Smart Smoke Alarm používá k detekci fotoelektrický senzor, který je schopen rozlišit menší kouř a plnohodnotný požár, což se taktéž dovíte přímo v aplikaci. Naopak zamrzí absence detektoru, který by snímal oxid uhelnatý, což umí hloupé hlásiče za pár stovek. Musím zmínit i fakt, že i když jsem vařil/smažil/griloval něco v kuchyni, nechalo to hlásič chladným, což je rozhodně dobře.

Upozornění o požáru je zasíláno samozřejmě přímo do telefonu a spolu s ním se rozezní také 85 dB siréna, kterou rozhodně jen tak nepřeslechnete. Tu můžete následně v aplikaci ztišit po dobu 15 minut. Pokud i poté hlásič detekuje kouř, začne houkat znovu.

Cena a dostupnost



Požární hlásič Netatmo Smart Smoke Alarm se dá koupit u většiny českých prodejců. U nich zaplatíme za produkt 2 690 korun českých. Pokud se však budeme koukat i po méně známých e-shopech, lze jej pořídit přibližně o tři stovky levněji.

Resumé Netatmo Smart Smoke Alarm



Netatmo Smart Smoke Alarm je rozhodně skvělým pomocníkem v domácnosti, který (jak jsem zmiňoval výše) nebudete chtít nikdy používat. Jedná se o skvělý bezpečnostní prvek, kterým by měl být vybaven každý prostor, na kterém vám alespoň trochu záleží. Nikdy totiž nevíte, co se může přihodit a je dobré o možném požáru vědět okamžitě. Zamrzí absence detektoru na oxid uhelnatý a trochu nudnější design, či absence Google Asistenta. Jinak se ale jedná o skvělý produkt, který si svou vyšší cenu rozhodně dokáže obhájit.



Klady + Notifikace o požáru v telefonu

+ Snadná instalace

+ Výdrž baterie

+ Rozeznání malého kouře od požáru

Zápory – Vyšší cena

– Nevyměnitelná baterie

