Blíží se návrat telefonů HTC? Vypadá to tak!

Pamatujete si na telefony HTC? Stylové přístroje s kvalitní konstrukcí

HTC ale nezvládlo nástup silné konkurence a stáhlo se do ústraní

Rok 2024 by mohl znamenat nový začátek, HTC chystá novinky

Před několika lety patřilo HTC k lídrům ve světě Androidu, jejich telefony byly krásné a líbilo se mi uživatelské rozhraní HTC Sense. Dodnes vzpomínám na HTC One M8 respektive One M9, krásné kovové telefony se skvělým zvukem.

Poslední roky ale HTC paběrkuje a když už vydá nějakou novinku, je to přístroj s nezajímavým designem. Poměr cena vs výkon patří k nejslabším na trhu a není překvapením, že úspěch nepřichází. Rok 2024 by to ale mohl změnit!

Introducing HTC U23 pro

HTC by od roku 2024 mohlo pravidelně představovat 1-2 mobilní telefony ročně, přičemž výrobce bude používat procesory sedmičkové řady od Qualcommu, například Qualcomm Snapdrahon 7+ Gen 2 nebo nejnovější Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Za mě dobrá a rozumná volba, v segmentu nejdražších a nejvýkonnějších telefonů už HTC bohužel nemá moc co nabídnout, konkurence je obrovská a finanční možnosti společností jako Samsung nebo Xiaomi jsou prostě někde jinde.

Střední třída je ale v tomto směru možná ještě náročnější. HTC se bude muset hodně snažit, aby se svými telefony dokázalo uspět. Vzhledem k menšímu počtu vydávaných telefonů by se to ale podařit mohlo, výrobce se na ně bude moci více soustředit a dá si záležet na každém jednom modelu. Ale ani to nemusí stačit, musím to napsat ještě jednou – konkurence je obrovská a na HTC nikdo čekat nebude. Jsem zvědav, jestli firma dotáhne svůj návrat do konce a jak dlouho jí tento elán vydrží…

Koupili byste si telefon od HTC?

Zdroj: gizmochina