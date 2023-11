Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 představen. Kdo ho brzy použije?

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 bude pohánět výkonné Androidy střední třídy

Výrobce vsadil na 4nm výrobní technologii a klasické uspořádání jader

V názvech procesorů dělá Qualcomm v poslední době nepořádek

Před několika týdny Qualcomm oficiálně představil Snapdragon 8 Gen 3, jeden z nejvýkonnějších procesorů současnosti. Ale svoje portfolio průběžně doplňuje o další procesory s nižším výkonem a zatím nejnovějším je Snapdragon 7 Gen 3. Podle jména bychom se měli dívat na nejvýkonnější procesor střední třídy, ale odpovídá toto očekávání realitě? Neodpovídá…

Ne úplně, procesor má sice solidní výkon, ale trhač asfaltu to není. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 nabízí uspořádání 1+3+4, kdy hlavní Kryo jádro je taktováno na frekvenci 2.63 GHz, tři výkonná jádra jsou taktována na 2.4 Ghz, zatímco kvarteto úsporných jader nabízí frekvenci 1.8GHz. Proti původnímu Snapdragonu 7 Gen 1 se výkon zvýšil přibližně o 15 procent. Výkon GPU se zvýšil o celých 50 procent, znovu je ale nutné zdůraznit, že výrobce porovnává novinku s procesorem, který už na trhu je dlouhou dobu.

Snapdragon 7 Gen 3 je slabší než Snapdragon 7+ Gen 2!

Ano, čtete správně, Qualcomm svůj nový procesor porovnává se Snapdragon 7 Gen 1 a nikoliv s aktuálním Snapdragonem 7+ Gen 2, který pohání například POCO F5. Jakkoliv by se to podle názvu dalo očekávat, Snapdragon 7 Gen 3 není nástupcem Snapdragonu 7+ Gen 2 a proti němu dokonce nabízí nižší výkon. Qualcomm nám v tom zkrátka udělal pěkný zmatek…

Ale zpátky k novému procesoru – nachází se zde 5G modem Qualcomm X63, procesor si poradí s fotoaparáty o rozlišení až 200 megapixelů, nechybí funkce Snapdragon Elite Gaming a Snapdragon Game Super Resolution pro hráče her. Díváme se na moderní procesor pro telefony s Androidem střední třídy, podle názvu jsme ale čekali víc. A kdo jej použije poprvé? Už za pár dní by se měl objevit v chystaném Honoru 100, brzy by se mělo přidat také Vivo.

Snapdragon 7 Gen 3, nebo Mediatek 8300?

Zdroj: Qualcomm