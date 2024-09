Společnost Vivo zesiluje své úsilí na globálních trzích

Jedním z produktů tohoto úsilí je ambiciózní řada Vivo V40

Výrobce sází především na stylový design v kombinaci s vyváženou výbavou

Na našem trhu se aktuálně můžete setkat hned se čtyřmi modely spadajících do řady smartphonů Vivo V40. Konkrétně se u nás prodávají modely Vivo V40 SE, Vivo V40 SE 5G, Vivo V40 Lite a Vivo V40. Díky těm výrobce pokrývá široké cenové spektrum od nižší třídy s cenou 5 tisíc až po střední třídu za více než 12 tisíc Kč. Nám se v redakci sešly hned 3 modely z této řady a tak jsme využili příležitost k menšímu srovnání. Je mezi telefony ten pravý pro vás? Který to je a vyplatí se připlácet za dražší modely?

Řada Vivo V40: představení

Jak padlo již v samotném úvodu, řada Vivo V40 pokrývá poměrně široké cenové spektrum a teoreticky by si v ní měla „to svoje“ vybrat podstatná část uživatelů. Nebál bych se ji tak připodobnit například k velmi populárním řadám smartphonů jako Galaxy A od Samsungu nebo Redmi Note od Xiaomi. Stejně jako tyto řady ale také Vivo V40 má svá specifika a její silné či slabé stránky se nacházejí někde jinde než u konkurence. Nám se v redakci sešly všechny 5G modely, konkrétně tedy vrcholné Vivo V40, od něj odvozené Vivo V40 Lite a dostupný 5G smartphone Vivo V40 SE 5G. Chybí nám tu tedy pouze Vivo V40 SE 4G – z mého pohledu však jde o nejméně zajímavý model této řady.

Smartphony Vivo V40 specifikace

Vivo V40 SE 4G Vivo V40 SE 5G Vivo V40 Lite Vivo V40 Displej 6,67″, AMOLED, 2400 x 1080 px, 120Hz, 1800 nitů max, rovný 6,67″, AMOLED, 2400 x 1080 px, 120Hz, 1800 nitů max, rovný 6,78″, AMOLED, 2400 x 1080 px, 120Hz, 1300 nitů max, zahnutý 6,78″, AMOLED, 2800 x 1260 px, 120Hz, 4500 nitů max, zahnutý, HDR10+ Čipset Qualcomm Snapdragon 685

6nm

4×2,8 GHz Cortex-A73 & 4×1,9 GHz Cortex-A53

Adreno 610 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

4nm

2×2,2 GHz Cortex-A78 & 6×1,95 GHz Cortex-A55

Adreno 613 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

4nm

4×2,2 GHz Cortex-A78 & 4×1,8 GHz Cortex-A55

Adreno 710 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

4nm

1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510

Adreno 720 Paměť a úložiště 8 GB LPDDR4x

128 / 256 GB UFS 2.2 8 GB LPDDR4x

256 GB UFS 2.2 8 GB LPDDR4x

256 GB UFS 2.2 12 GB LPDDR4x

256 / 512 GB UFS 2.2 Konektivita a určování polohy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE, USB-C (USB 2,0)

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, LTE, 5G, USB-C (USB 2,0)

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, LTE, 5G, USB-C (USB 2,0)

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, NFC, LTE, 5G, USB-C (USB 2,0)

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC Fotoaparáty Primární

50 MPx, f/1.8, PDAF

2MPx snímač hloubky ostrosti

Detektor pulzujícího světla Primární

50 MPx, f/1.8, PDAF

Ultraširokoúhlý

8 MPx, f/2.2

Makro

2 MPx, f/2.4 Primární

50 MPx, f/1,8, velikost snímače 1/1.95″, pixely 0.8 µm, PDAF

Ultraširokoúhlý

8 MPx, f/2,2, velikost snímače 1/4″, pixely 1,12 µm, FF

Makro

2 MPx, f/2.4 Primární

50 MPx, f/1,9, velikost snímače 1/1.56″, pixely 1,0 µm, PDAF, OIS

Ultraširokoúhlý

50 MPx, f/2,0, velikost snímače 1/2,76″, pixely 0,64 µm, AF Baterie a nabíjení 5 000 mAh

drátové, 80 W 5 000 mAh

drátové, 44 W 5 500 mAh

drátové, 44 W 5 500 mAh

drátové, 80 W Konstrukce plastový rám

plastová záda (Crystal Black)

záda z umělé kůže (Leather Purple) plastový rám

plastová záda (Crystal Black)

záda z umělé kůže (Leather Purple) plastový rám

plastová záda (bílá)

skleněná záda s lesklou úpravou (hnědá) plastový rám

skleněná záda s matnou úpravou

krycí sklo Schott Xensation Alpha Rozměry a hmotnost 163,17 × 75,81 × 7,79 mm (Crystal Black),

163,17 × 75,81 × 7,99 mm (Leather Purple)

185.5 g (Crystal Black),

191 g (Leather Purple) 163,17 × 75,81 × 7,79 mm (Crystal Black),

163,17 × 75,81 × 7,99 mm (Leather Purple)

185.5 g (Crystal Black),

191 g (Leather Purple) 164,36 x 74,75 x 7,75 mm (hnědá)

164,36 x 74,75 x 7,65 mm (bílá)

188 g (hnědá),

179 g (bílá) 164,16 × 74,93 × 7,58 mm

190 g

Konstrukce aneb dvakrát dva

Po stránce designu a konstrukce před sebou nemáme nijak rozmanitou nabídku. Zatímco mezi modely Vivo V40 a V40 Lite můžeme pozorovat alespoň dílčí rozdíly, oba „SE“ modely jsou prakticky identické. Zásadním rozdílem mezi těmito dvojicemi modelů jsou pak tvary. Zatímco dražší modely jsou celkově zakulacené díky zahnutým bokům displeje i totožně zahnutým rohům zadního krytu, modely V40 SE vyznávají rovné plochy a hranaté tvary prakticky bez jakéhokoli zakulacení na hranách. Asi nikoho pak nepřekvapí, že právě dražší modely padnou mnohem lépe do rukou – a to i přes ne zrovna ergonomický zahnutý displej. Oblast, ve které všechny si všechny modely vedou skvěle jsou hmotnost a tloušťka. Zejména hmotnost Vivo V40 Lite pod 180 gramů je úctyhodná pro smartphone s 5 500 mAh baterií.

Ve všech případech je rám telefonu plastový, Vivo V40 má pak výhradně skleněná záda s matnou povrchovou úpravou díky níž se zde tolik nezachycují otisky a telefon se také příjemněji drží. V případě zbylých modelů je to maličko složitější. V40 Lite v hnědé barvě má na zádech rovněž sklo, avšak již lesklé ale v bílém provedení jde o plast imitující matné sklo s texturou. A jak se můžete dočíst v samostatné recenzi, bílé Vivo V40 Lite nejen dobře vypadá, ale je také velmi příjemné na dotek. Jediné modely, které pak nabídnou, dnes poměrně populární, umělou kůži jsou ty nejlevnější. Tuto variantu jsem bohužel neměl možnost vyzkoušet, nicméně matná plastová záda připomínající mléčné sklo jsou rovněž poměrně praktickou alternativou a nezachycují se zde otisky ani nečistoty.

AMOLED displeje nezklamou ani v jednom případě

Řada Vivo V40 disponuje výhradně AMOLED panely, v případě obou levnějších V40 SE rovnými, u zbylých dvou modelů po bocích zahnutými. Všechny pak nabídnou 120 Hz obnovovací frekvenci obrazu. Vrcholný model se odlišuje vyšším 1,5k rozlišením a podporou HDR10+, která zbylým modelům chybí. Nejvybavenější model se pak vymyká i maximálním krátkodobým jasem 4 500 nitů v HDR i celkově nejlepší čitelností na slunci. Menší zvláštností je pak, že modely „SE“ mají maximální krátkodobý jas 1 800 nitů oproti 1 300 nitům u dražšího V40 Lite. V praxi je však rozdíl na slunci zanedbatelný, téměř nulový.

V tomto ohledu se skutečně vymyká jen nejdražší model, kde je displej dobře čitelný i za slunečného letního dne. Na slunci si sice počtete i na displejích levnějších modelů, v jejich případě však již budete muset zrak namáhat více. Všechny modely pak nabídnou optickou čtečku otisků ukrytou pod displejem. Ve všech případech je pak čtečka spolehlivá a poměrně rychlá – platí zde však že s rostoucím výkonem je rychlejší i samotné odemknutí telefonu. Mezi třemi 5G modely, které jsem měl možnost porovnat jsou však rozdíly poměrně zanedbatelné, nanejvýš v řádu několika desetin vteřiny.

Stereo reproduktory kam se podíváš… skoro

Pokud jste četli již zmiňovanou recenzi Vivo V40 Lite, patrně tušíte, kam s nadpisem této kategorie mířím. Právě Vivo V40 Lite je totiž jediný model z této čtveřice, který nenabídne stereo reproduktory. Zvláštní rozhodnutí, za kterým by mohla stát leda snaha výrobce lépe zdůvodnit větší cenový odskok mezi V40 Lite a V40. Při poslechu obou modelů bych přitom dal ruku do ohně za to, že oba telefony mají naprosto totožné reproduktory a stereo je tedy jen umělé softwarové omezení. Ve finále se tak není čemu divit, že i levnější „SEčka“ nabídnou kvalitnější zvuk. Hlasitost je přibližně stejná jako u V40 Lite, celkový dojem ze zvuku je však mnohem lepší u stereo sestavy. Nejde totiž jen o pouhý stereo efekt, ale o celkovou prokreslenost, kterou jeden reproduktor jednoduše nabídnout nedokáže. Vivo V40 je pak minimálně o kategorii výš. Ani to není zrovna nejhlasitější smartphone, který jsem měl možnost slyšet, jeho zvuk je však výrazně kvalitnější a nemá daleko k výstupu z vlajkového Vivo X100 Pro. I zde je sice znát slabší telefonní reproduktor, přesto ale ne tolik jako u některých konkurentů.

Hardware a výkon aneb sázka na Snapdragon

Narozdíl od vlajkových modelů, kde Vivo poslední dvě generace spoléhá na to nejlepší od MediaTeku, podstatně dostupnější řada Vivo V40 vsadila na konkurenční Qualcomm a jeho Snapdragony. Do podrobností ohledně použitého hardwaru nebudu příliš zabředávat, ostatně přesné specifikace naleznete v tabulce na začátku článku. V rychlosti však musím vypíchnout, že nejlevnější Vivo V40 SE disponuje Snapdragonem 685, což je již poměrně slabý čipset pro levné telefony a často jej nalezneme v levných telefonech s cenou okolo 3 tisíc. Je tedy jasné, že v případě Viva V40 SE 4G mnoho parády nenadělá a rozhodně nebude ani příliš vhodný na hraní her. Vlastně je trochu škoda, že 4G model nemám k dispozici, velmi by mě totiž zajímalo, jak se Vivu povedla u nejslabšího zástupce řady optimalizace.

To pohled do útrob Vivo V40 SE 5G je výrazně veselejší. Nachází se zde totiž moderní 5G čipset určený dostupným smartphonům v podobě Snapdragonu 4 Gen 2. Ten rozhodně zaujme výkonem procesoru, kterým překonává třeba i Dimensity 6100 Plus. Zatímco CPU je na velmi slušné úrovni, v oblasti GPU je čipset již poněkud přiškrcený a tak opět není velmi vhodný ke hraní her. Nemusíte se však obávat, vyjma nejnáročnějších titulů již grafický výkon na nějaké to občasné mobilní hraní stačí. Celkově by se dal tento čipset označit za modernější verzi velmi oblíbeného a stále hojně využívaného Snadpragonu 695, se kterým je po výkonnostní stránce víceméně na stejné úrovni.

Velmi podobný výkon procesoru jako Snapdragon 4 Gen 2, avšak již citelně výkonnější grafický čip pak nabídne Snapdragon 6 Gen 1 osazený ve Vivu V40 Lite. Díky tomu si zde již zahrajete i trochu náročnější hry na slušné detaily. Na vrcholu potravního řetězce, tedy alespoň v rámci dostupných modelů řady Vivo V40, pak právoplatně stojí Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 obsažený ve Vivu V40. Ten je často, a právem, označován za nepatrně slabší ale zato úspornější verzi Snapdragonu 8s Gen 3. Z toho plyne, že o jeho výkon se nebudete muset obávat a nezklame vás ani jeho herní výkon. Konkrétní výsledky testů výkonu si pak můžete prohlédnout v tabulce níže.

Řada Vivo V40 porovnání výkonu

Vivo V40 SE 5G Vivo V40 Lite Vivo V40 Vivo X100 Pro AnTuTu Benchmark 434 769 bodů 572 479 bodů 817 231 bodů 1 991 900 bodů Geekbench 6 Single-core 910 bodů 2 748 bodů 1 165 bodů 2 197 bodů Geekbench 6 Multi-core 2 130 bodů 4 385 bodů 3 200 bodů 7 344 bodů 3DMark Wild Life 713 bodů 2 780 bodů 5 365 bodů Maxed out! 3DMark Wild Life Extreme 201 bodů 719 bodů 1 475 bodů 4 626 bodů AnTuTu Storage test čtení 935 MB/s 971 MB/s 985 MB/s 3 640 MB/s AnTuTu Storage test zápis 848 MB/s 857 MB/s 931 MB/s 3 420 MB/s

Výborná výdrž baterie ve všech případech

Pokud je jedna oblast, ve které si jsem jistý, že vás ani jeden z testovaných smartphonů nezklame, je to rozhodně výdrž baterie. Vivo V40 SE 5G má sice nejmenší „jen“ 5 000mAh baterii, díky úspornému hardwaru však uvidíte i 8 hodin aktivního používání. To u Viva V40 Lite s 5 500mAh baterií jsem se dostal dokonce ještě pár desítek minut nad 8 hodin aktivního používání. Stejnou 5 500mAh kapacitu má i baterie ve Vivu V40. Zde se projevil výkonnější hardware a především displej s vyšším rozlišením i jasem a finální výdrž při běžném používání se tak v tomto případě pohybovala okolo (stále vynikajících) 7 hodin na jedno nabití.

Co se nabíjení týče, Vivo V40 SE 5G a V40 Lite zvládají nabíjení o výkonu až 44 W, zatímco Vivo V40 SE 4G a V40 rovnou o výkonu 80 W. Ani jeden z telefonů pak nenabízí bezdrátové nabíjení a bohužel ani napájecí adaptér v balení. Během zahájení prodeje jste však mohli u některých prodejců získat originální adaptér jako bonus zdarma a dokonce ještě nyní se tu a tam dá narazit na prodejce, kteří ji jako bonus k některým telefonům stále přikládají zdarma. Co se konkrétních časů potřebných k nabití týče, ty naleznete v tabulce níže.

Vivo V40 SE 5G Vivo V40 Lite Vivo V40 15 – 100 % 58 min 1 h 21 min 41 minut 0 – 100 % 1h 18 min 1 h 40 min 62 minut

Funtouch OS na palubě

Jedna z věcí, která je smartphonům Vivo na globálních trzích poměrně pravidelně (také i v našich) recenzích vyčítána je nadstavba Funtouch OS. Ta v některých ohledech působí poměrně zastaralým dojmem, zvlášť v porovnání s nadstavbou Origin OS obsažené v telefonech Vivo pro domácí, tedy čínský, trh. Abych výrobci nekřivdil, s jeho telefony se víceméně pravidelně setkávám teprve asi 3 roky a i za tuto relativně krátkou dobu je na jeho nadstavbě vidět poměrně znatelný pokrok kupředu, zatímco někteří konkurenti na první pohled spíše stagnují či jen lehce přelešťují své nadstavby. Přesto je zde stále velký prostor ke zlepšení jak v oblasti chybějících funkcí, přehlednosti, občas ne úplně dokonalého překladu nebo vyložených chyb.

Nicméně, jak jsem již zmiňoval v nedávné recenzi Vivo V40 Lite, výrobce své modely aktualizuje poměrně čile a chyby napravuje. Zmínit mohu například mizející tapetu na zamykací obrazovce, která zpočátku sužovala jak Vivo V40 Lite, tak V40, během pár týdnů však dorazila na oba telefony aktualizace, která (mimo jiné) tento problém vyřešila. Zrovna tak se s aktualizacemi vylepšila i optimalizace. Ta sice nebyla ani u jednoho z telefonů vyloženě špatná, zejména u V40 SE 5G a V40 Lite jsem však tu a tam setkal s menším zpomalením animace či pomalejším přechodem mezi aplikacemi. Celkový uživatelský zážitek pak byl u každého telefonu v rámci cenové kategorie dobrý, ale v přímém srovnání byly rozdíly pochopitelně znát. Bohužel, všechny modely trpí na pomalé UFS 2.2 úložiště, což poznáte zejména na rychlosti spouštění aplikací nebo při načítání většího množství souborů (například fotografií či videí) uložených v paměti daného telefonu.

Fotoaparát jako rozdílový parametr?

Co se fotografické výbavy týče, je nejzajímavějším modelem pochopitelně Vivo V40 a to nejen díky použitému hardwaru, ale také díky spolupráci se společností Zeiss. Tu jsme si ještě donedávna mohli na našem trhu užít pouze ve spojení s vlajkovými modely a spočívá především v užití optiky Zeiss spolu s kalibrací jednoho barevného režimu a simulací známých portrétních objektivů této věhlasné značky. Zmíněný režim se zaměřuje především na věrné barevné podání a pouze Vivo V40 Lite k němu má alternativu v podobě vlastního režimu „Přirozený“. Jinak oba telefony disponují režimy „Živý“ a „Texturovaný“. První jmenovaný pořizuje pro smartphone typicky saturovanější snímky zatímco druhý produkuje silně stylizované snímky s ještě výraznějšími barvami, silným kontrastem a vinětací. V případě Vivo V40 SE 5G máte s výběrem smůlu, je zde pouze jedno nastavení, které má nejblíže k režimu „Živý“.

Primární fotoaparát

V případě primárního fotoaparátu předvádí řada Vivo V40 za dobrých světelných podmínek až překvapivě vyrovnané výkony. Zejména levnější z trojice, tedy V40 SE 5G a V40 Lite, jsou si opravdu blízko a největším rozdílem je zde zmíněné barevné podání vycházející z možností nastavení v případě V40 Lite. V40 si pak zase – nepříliš překvapivě – nejlépe poradí s protisvětlem a přepaly. Snímky jsou zde ale i o něco čistší s lépe zřetelnými detaily a v neposlední řadě pak zde úřaduje barevná kalibrace Zeiss, které se V40 Lite očividně snažilo přiblížit, ne vždy to ale dopadlo optimálně a snímky tak mnohdy působí vybledle.

Rozdíly se stupňují s ubývajícím světlem, kdy fotoaparátu Viva V40 SE 5G rychleji dochází síly a dříve se objevuje šum spolu s barevnými artefakty. To se přenáší i do nočního režimu, kde se prakticky ztrácí veškeré detaily a snímkům očividně schází světlo. Stačí pak světlo pouliční lampy a celý snímek je rázem výrazně zbarven do žluta. Tímto nepřirozeným zbravením sice trpí i Vivo V40 Lite, zde jsou však noční snímky již citelně více ostré, objevují se i detaily a celkově je scéna lépe prosvětlená. Vivo V40 pak v této disciplíně své sourozence deklasuje a nabídne mnohem přirozenější podání barev, čistší snímky i lepší ostrost a detaily.

Ultraširokoúhlý fotoaparát

Nejvýrazněji vede fotovýbava Vivo V40 díky použitému ultraširokoúhlému fotoaparátu. Oproti, dnes stále hojně využívanému, ultraširokoúhlému fotoaparátu s 8 MPx snímačem totiž používá podstatně schopnější 50MPx snímač, se kterým se lze často setkat u levnějších smartphonů (například Redmi 13C) na pozici primárního fotoaparátu. Zde si však troufnu tvrdit, že bude kvalita použité optiky přece jen o kus dál. Zkrátka fotografie jsou dostatečně ostré, plné detailů a s minimem šumu. Fotoaparát dobře zvládá i protisvětlo, což je disciplína, která z nějakého důvodu vůbec nejde Vivu V40 Lite. U něj a u SE 5G je však největším problémem právě nízké rozlišení snímače.

Video

V oblasti pořizování videa tahá za kratší konec Vivo V40 SE 5G, které je omezeno pouze na 1080p 30 fps videozáznam. Jeho stájoví kolegové přitom zvládají až 4k rozlišení při 30 snímcích za vteřinu, či alternativně 1080p při 60 fps. Navíc se o videu z Viva V40 SE 5G ani nedá prohlásit, že by bylo nějak zvlášť plynulé a největším pozitivem je zde poměrně slušně fungující elektronická stabilizace. To u zbylých kolegů je znát větší množství detailů i lepší plynulost videa. V případě Viva V40 Lite však dochází k přeostřování obrazu a ne vždy si úplně ideálně dokáže poradit s vyvážením bílé. Co se videa týče, jasně tedy dominuje Vivo V40, které nabízí solidní plynulost, živé barvy, plno detailů i rychlé přeostřování. I v rámci své cenové kategorie se pak jedná o nadprůměrně kvalitní video.

Vivo V40 vs. V40 Lite vs. V40 SE 5G – ukázka videa

Ceny smartphonů řady Vivo V40

Vivo V40 SE 4G 8/128 GB – 4 999 Kč s DPH

Vivo V40 SE 4G 8/256 GB – 5 999 Kč s DPH

Vivo V40 SE 5G 8/256 GB – 6 999 Kč s DPH

Vivo V40 Lite 8/256 GB – 8 999 Kč s DPH

Vivo V40 8/256 GB – 12 499 Kč s DPH

Vivo V40 12/512 GB – 13 999 Kč s DPH

Oslovila mě řada Vivo V40?

Dostáváme se na konec našeho srovnání – či krátké recenze chcete-li – a nezbývá tak než zhodnotit, jak na mě řada Vivo V40 působí. S jednotlivými telefony jsem strávil v součtu skoro dva měsíce a první pozitivním zjištěním je, že se mi s nimi po celou dobu žilo dobře a ani jednou jsem neměl pocit, že by daný model v dané ceně dělal něco vyloženě špatně. Sázka na design se zde, dle mého skromného názoru vyplatila a byť žádný z modelů nenabídne vyloženě revoluční a dosud neviděný vzhled, každý je snadno zapamatovatelný a soudě i dle reakcí mého okolí, líbivý.

Jednotlivé modely jsou pak jak výbavou, tak cenou poměrně dobře odstupňovány a dalo by se tak říct, že za příplatek dostanete prakticky vždy adekvátně lepší telefon. Jedinou výjimkou jsou snad jen zmíněné stereo reproduktory, nad jejichž absencí u Viva V40 Lite stále kroutím hlavou. Neměl jsem pak sice k dispozici 4G model Viva V40 SE, nicméně pokud bych neměl striktně utažený rozpočet, bez přemýšlení bych si připlatil za 5G variantu „SEčka“. Ta sebou nese nejen ultraširokoúhlý fotoaparát a 5G konektivitu ale především mnohem lepší výkon. Ani ten sice není na danou cenovku nijak oslnivý, méně náročným uživatelům a zejména ne-hráčům však bohatě postačí.

Tím jsem tak trochu nakousnul důvod, proč to podle mě bude nebude mít řada Vivo V40 na našem trhu úplně snadné. Byť se jedná o kvalitní smartphony, rozhodně se cenově nepodbízí a vesměs každý z nich je v porovnání s podobnou konkurencí nepatrně dražší. A byť se výrobce, respektive jeho zastoupení u nás, evidentně snaží dostat do povědomí široké veřejnosti, trochu se obávám, že právě kombinace relativně neznámé značky a nepatrně vyšší ceny nakonec stejně nažene spoustu potenciálních kupců zpět do náruče u nás již etablovaných značek. Nicméně já Vivu rozhodně držím palce aby v dobře nastaveném kurzu pokračovalo, neboť větší konkurence a rozmanitější nabídka je pro spotřebitele bezesporu skvělá věc. Navíc, poměrně často můžete narazit na nějaké akce k těmto modelům v podobě bonusů při koupi nebo slev.

Vivo V40 SE 5G

Klady + výdrž na baterii

+ stereo reproduktory

+ primární fotoaparát

+ nadstandardní displej



Zápory – nižší výkon GPU

– adaptér není v balení

– Funtouch OS chce ještě péči

– kvalita videozáznamu

Hodnocení redakce: 72 / 100 %

Vivo V40 Lite

Klady + výdrž na baterii

+ stylový design

+ nízká hmotnost i tloušťka

+ primární fotoaparát

+ zvýšená odolnost IP64



Zápory – slabší výkon v rámci dané ceny

– jen jeden hlasitý reproduktor

– adaptér není v balení

– Funtouch OS chce ještě péči

– absence Wi-Fi 6

Hodnocení redakce: 75 / 100 %

Vivo V40

Klady + design a použité materiály

+ výdrž na baterii

+ slušný výkon

+ nízká hmotnost i tloušťka

+ skvělé fotoaparáty

+ zvýšená odolnost IP68

+ rychlé nabíjení

Zápory – pomalé UFS 2.2 úložiště

– adaptér není v balení

– Funtouch OS chce ještě péči

– absence Wi-Fi 6

– pouze 30 fps 4k video

Hodnocení redakce: 82/ 100 %

Podaří se podle vás smartphonům Vivo na našem trhu prosadit?

Za zapůjčení děkujeme společnosti Vivo.