Honor představil dvě novinky, poznáte je podle fotoaparátů!

Honor v Číně oficiálně představil dva nové modely pro své portfolio

Honor 100 a Honor 100 Pro zaujmou na první pohled svými fotoaparáty

Nezapomnělo se na výkonný procesory, sledujeme premiéru Snapdragonu 7 Gen 3

Máme za sebou oficiální představení Honoru 100 a Honoru 100 Pro, delší dobu očekávaných přístrojů. O telefonech jsme toho už věděli z minulosti dost, těšili jsme se na design v oblasti fotoaparátů a výkonné procesory. Přesto si novinky pozornost zaslouží, oba telefony vypadají atraktivně.

Začněme základním modelem Honor 100, který nabízí 6,7 palcový OLED displej s rozlišením 2664 x 1200 pixelů, který ukrývá čtečku otisků prstů. Premiéru zažívá Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, název tohoto procesoru ale klame, protože to není nástupce současného Snapdragonu 7+ Gen 2, ale stojí lehce pod ním. Díváte se na moderní a výkonný procesor, ale lamač rekordů to není. Procesor doplňuje 12 GB operační paměti a interní úložiště s kapacitou 256 GB.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 zařívá premiéru

Hlavní fotoaparát se senzorem Sony IMX906 má rozlišení 50 megapixelů a nechybí mu optická stabilizace obrazu, ultraširoký fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů. U fotoaparátů se zastavíme – právě jejich design je výrazným poznávacím znamením obou novinek, více se mi líbí řešení u dražšího modelu. Baterie má kapacitu rovných 5000 mAh, telefon podporuje rychlé 100W nabíjení. K dispozici je kvarteto barevných variant, máme zde bílou, černou, modrou a růžovou verzi. Drobným zklamáním je přítomnost Androidu 13, aktualizaci na nejnovější Android 14 ale výrobce jistě odkládat nebude.

Vybavenější Honor 100 Pro nabídne lehce větší displej, tentokráte se díváme na úhlopříčku 6,78 palce a rozlišení 2700 x 1224 pixelů. Frekvenci displeje Honor neuvádí ani u jedné z novinek, předpokládáme ale, že půjde o klasických 120 Hz, které nabízel už Honor 90.

Uvnitř se ukrývá výrazně výkonnější procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který je doplněný o 12 respektive 16 GB operační paměti. Interní úložiště opět začíná na kapacitě 256 GB, ale může narůst až na čtyřnásobek. Žádné rozdíly nehledejte v baterii, pět má kapacitu 5000 mAh a podporuje 100W nabíjení, bonusem je ale velmi rychlé 66W bezdrátové nabíjení.

Jak už jsem zmínil, velmi se mi líbí designové řešení fotoaparátů. Ty jsou tady rovnou tři, extra snímač má rozlišení 32 megapixelů a opět nechybí stabilizace obrazu, výrobce ale trochu mlží stran poměru optického a digitálního zoomu, zmiňuje celkové 50x přiblížení. Nabídka barev kopíruje Honor 100, žádné překvapení.

Obě novinky zaujmou speciálním čipem Honor C1, který by měl zajistit lepší kvalitu hovoru za ztížených podmínek. Uvidíme, kdy se telefony dostanou do Evropy a jestli budou dostupné v České republice. Ale na trhu to nebudou mít jednoduché, konkurence je v rámci vyšší střední třídy vysoká a je otázkou, jestli bude stačit atraktivní design a vyvážená nabídka funkcí. Na stranu druhou by ale výrobce mohl dokončit práci na Androidu 14 a v našich končinách telefon uvést už s nejnovější verzí systému.

Zdroj: Honor