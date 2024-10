MagicOS 9.0 přináší vlastní AI model MagicLM

Asistent YOYO zvládne ovládat aplikace třetích stran

Systém nabídne lepší ochranu proti deepfake podvodům

Umělá inteligence se stává klíčovým prvkem nadstaveb Androidu. Po včerejším představení OxygenOS 15 od OnePlus přichází i Honor se svou novou verzí systému, která bude postavena okolo Androidu 15. MagicOS 9.0, který výrobce odhalil tento týden v Číně, přináší hned několik zásadních novinek postavených právě na AI. Tou nejdůležitější je bezesporu vlastní jazykový model MagicLM a vylepšený asistent YOYO, který se naučil ovládat aplikace třetích stran.

Vlastní jazykový model s důrazem na efektivitu

Na rozdíl od konkurence, která často implementuje umělou inteligenci jen do vybraných aplikací nebo spoléhá na řešení třetích stran, vsadil Honor na vlastní komplexní řešení. MagicLM je jazykový model (LLM), který má být základem celého systému. V základní verzi nabídne 3 miliardy parametrů a co je důležité – bude dostupný i pro telefony střední třídy.

Honor MagicOS 9.0 Official Introduction

Oproti předchozí 7miliardové verzi se výrobci podařilo:

Snížit spotřebu energie o 80 %

Zrychlit načítání o 77 %

Zrychlit výstup slov 5×

Snížit využití ROM o 1,8 GB

Snížit využití RAM o 1,6 GB

YOYO se naučil nové triky

Výraznou proměnou prošel i asistent YOYO, který se z běžného pomocníka transformoval na plnohodnotného AI agenta. Podle Honoru dokáže rozpoznat až 600 různých uživatelských záměrů, zapamatuje si 950 osobních návyků a zvládne naplánovat 270 komplexních úkolů.

V praxi to znamená, že YOYO může například sám vyhledat oblíbenou kavárnu uživatele, zadat objednávku a ověřit platbu – to vše na jeden hlasový příkaz. Podobně si poradí i se správou oprávnění aplikací, notifikacemi nebo vyplňováním formulářů. V tuto chvíli ale není jasné, zda bude asistent k dispozici i na globálních verzích telefonů Honor.

Lepší ochrana proti podvodům

V době, kdy se umělá inteligence často skloňuje i v souvislosti s podvody, nezapomněl Honor ani na bezpečnost. MagicOS 9.0 přináší funkci AI Deepfake Detection, která má chránit uživatele před stále sofistikovanějšími podvody využívajícími deepfake technologii.

Vylepšení se dočkaly i další funkce:

Magic Portal pro rychlé rozpoznávání textu a objektů v obraze

Magic Capsule s podporou více aplikačních scénářů (doprava, taxi, doručování)

AI Gallery s pokročilými funkcemi pro úpravu fotek včetně AI Eraser

AI Meetings pro automatické generování zápisů ze schůzek

AI Docs pro práci s dokumenty včetně překladů

AI Translate pro překlad v reálném čase

Souboj nadstaveb se přiostřuje

Honor není jediný, kdo sází na umělou inteligenci v systému. Kromě zmíněného OnePlus se spekuluje i o chystaných novinkách v HyperOS od Xiaomi. Výrobci se předhánějí v tom, kdo nabídne lepší AI asistenty a chytřejší funkce. Otázkou zůstává, na kolik budou tyto funkce skutečně užitečné v každodenním životě.

Už brzy i u nás?

Honor zatím neupřesnil, kdy se MagicOS 9.0 dostane na globální trh, potažmo do Česka. Podle dosavadních zkušeností by to však mohlo být během několika následujících měsíců. Jakmile budeme znát přesnější harmonogram aktualizací pro jednotlivé modely, dáme vám vědět.

Co říkáte na nové funkce v MagicOS 9.0?

Zdroj: tisková zpráva, GSMArena