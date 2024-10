OnePlus představilo aktualizaci OxygenOS 15 se systémem paralelního zpracování animací

Nadstavba přináší kompletně přepracovaný design a nové možnosti personalizace

Systém integruje pokročilé AI funkce pro úpravu fotek, práci s textem a vyhledávání

Společnost OnePlus oficiálně představila novou verzi své systémové nadstavby OxygenOS 15 postavenou na Androidu 15. Podle firmy jde o největší aktualizaci této nadstavby v historii, která přináší revoluční změny v oblasti plynulosti systému, kompletně přepracovává uživatelské rozhraní a integruje řadu funkcí umělé inteligence. První beta verze dorazí na OnePlus 12 již 30. října, pojďme se společně mrknout na všechny podstatné novinky.

Revoluce v plynulosti systému

OnePlus u své nové nadstavby vsadilo na zcela nový přístup k plynulosti systému pomocí tzv. paralelního zpracování. Zatímco předchozí verze musely čekat na dokončení každé akce před spuštěním další, OxygenOS 15 dokáže zpracovávat více animací současně. V praxi to znamená, že například při rychlém přepínání mezi aplikacemi zůstávají všechny animace plynulé a nedochází k jejich zasekávání nebo přeskakování.

Plynulost nového OxygenOS 15 skvěle demonstruje video níže:

OxygenOS 15 is a stunner! | Best New Beta Features

Zajímavostí je také dynamická úprava animací podle síly gesta – když například rychleji přejedete pro minimalizaci aplikace, systém tomu přizpůsobí rychlost animace. První testy ukazují, že rozdíl je skutečně znatelný. Redaktoři z AndroidAuthority, kteří měli možnost systém vyzkoušet, srovnávali OnePlus 12 s OxygenOS 15 s Galaxy Z Fold5 běžícím na One UI 6.1.1 – zatímco telefon od Samsungu působil při náročnějším používání “jako pět let starý přístroj”, nový OxygenOS si prý zachovával plynulost za všech okolností.

Nový design inspirovaný iOS

OnePlus u OxygenOS 15 výrazně přepracoval design celého systému. Respektive ono je to celé trochu komplikovanější. Korporát BBK Electronics, kam spadá i sesterské Oppo, se soustředí primárně na ColorOS a jemu pak přizpůsobí právě OxygenOS a časem pravděpodobně také realme UI. Nejvýraznější novinkou je funkce Dynamic Cloud, která vytváří informační lištu kolem výřezu pro selfie kameru, podobně jako Dynamic Island u iPhonů. Lišta zobrazuje například ovládání přehrávače, stav nahrávání nebo další důležité informace z podporovaných aplikací. Uživatelé mohou lištu kdykoliv odswipnout pryč nebo ji zase vrátit zpět.

Systém přináší také nový přístup k oznámením a rychlým nastavením. Uživatelé si mohou zvolit mezi klasickým spojeným panelem nebo novým rozděleným zobrazením, kde jsou notifikace a rychlá nastavení oddělené, stejně jako u jablečných telefonů nebo HyperOS od Xiaomi. OnePlus uvádí, že toto řešení poskytuje více prostoru pro obě funkce, i když vyžaduje určitý zvyk ze strany uživatele.

Přepracovaný je rovněž ovladač hlasitosti, který nyní začíná jako široký posuvník a při úpravě se elegantně zúží. Systém dostal také nové efekty rozmazání (Gaussovské rozostření) a přepracované ikony systémových aplikací.

Pokročilá personalizace systému

OxygenOS 15 přináší nový systém OnePlus OneTake, jenž umožňuje vytvořit jednotný vzhled napříč Always-On, zamykací obrazovkou a domovské obrazovkou. Dle společnosti umí plynule přecházet mezi těmito stavy, přičemž personalizace hraje naprosto zásadní roli.

Novinkou jsou také Flux Themes. Ty přidávají vlastní efekty hloubky a speciální grafické prvky. Uživatelé mohou do tapet přidávat i vlastní text, i když zde je výběr omezen na předpřipravené fráze jako “Keep Movin'” nebo “Game On”. OnePlus v neposlední řadě přepracovalo aplikaci Shelf, která nyní nabízí nový design karet a lepší podporu widgetů třetích stran.

Umělá inteligence v každém koutu systému

Co by to bylo za nadstavbu, kdyby nebyla v roce 2024 napěchovaná umělou inteligencí. Nejviditelnější novinky najdeme v Galerii, kde přibyl nový AI Editor. Ten nabízí funkci AI Eraser pro chytré odstraňování objektů z fotek – na rozdíl od konkurenčního řešení od Googlu však zatím nedokáže automaticky označit všechny objekty ve scéně a uživatel musí použít laso pro manuální výběr.

OxygenOS 15 Launch Event | Speed Meets AI

Zajímavě působí také Detail Boost, který dokáže výrazně vylepšit kvalitu oříznutých fotek. Systém při tom nejen zostřuje obraz, ale také navyšuje jeho rozlišení – v testech se například podařilo z oříznuté fotky vytvořit snímek v plném rozlišení 4096 × 3072 pixelů. Nechybí ani AI Reflection Eraser pro odstranění odlesků nebo AI Unblur pro zostření rozmazaných obličejů.

OnePlus integrovalo umělou inteligenci i do běžného používání telefonu. Při chatování se automaticky objeví funkce AI Reply, která dokáže generovat kontextové odpovědi v různých stylech. Systém podporuje WhatsApp, Snapchat i Instagram. Při prohlížení webu zase můžete využít AI shrnutí pro vytvoření stručného souhrnu článku nebo AI Speak pro předčítání textu.

Výraznou proměnou prošla aplikace Poznámky. Ta nyní nabízí kompletní sadu AI nástrojů včetně automatického formátování, generování souhrnů nebo přepisu hlasu s automatickým odstraněním slovní vaty. Nechybí ani funkce “Continue Writing” pro automatické dokončování textu. Je však otázkou, zda budou tyto AI nástroje podporovat češtinu, na ní pochopitelně při představení řeč nedošla.

Nový přístup k multitaskingu

Zajímavou novinkou je přenesení funkce Open Canvas z tabletů a skládacích telefonů i na klasické smartphony. Na rozdíl od tabletů zde můžete současně pracovat pouze se dvěma aplikacemi, systém to však řeší elegantně – jedna aplikace zabírá téměř celý displej, zatímco druhá čeká minimalizovaná na okraji. Mezi aplikacemi lze přepínat jednoduchým klepnutím.

Vylepšení pro hráče

Herní režim dostal nový Toolkit s řadou užitečných funkcí. Kromě možnosti zvýšení snímkové frekvence přibyla podpora 4D vibrací, funkce rychlého startu oblíbených titulů nebo sledování herního času.

Bezpečnost a soukromí

OnePlus myslelo i na bezpečnost – systém přináší novou funkci Theft Protection, která využívá akcelerometr a další senzory pro detekci možné krádeže telefonu. Tahle vychytávka zcela jistě pochází z nativního Androidu 15 a informovali jsme vás o ní před pár dny v samostatném článku.

Novinkou je také funkce Share with iPhone pro snadné sdílení souborů s iOS zařízeními. Stačí, aby měl uživatel iPhonu nainstalovanou aplikaci O+ Connect. Rychlost přenosu je srovnatelná s běžnými řešeními jako Quick Share – tříminutové 4K video se údajně přenese přibližně za 12 sekund, je však třeba počítat s dodatečnými 10-15 sekundami na navázání spojení.

Dostupnost a optimalizace

OnePlus se dále chlubí, že nový systém je optimalizovanější než kdy dřív – na nových zařízeních (počínaje OnePlus 13) zabere až o 20 % méně místa. Tato optimalizace se však bohužel netýká starších zařízení aktualizovaných na OxygenOS 15. První beta verze dorazí na OnePlus 12 již 30. října, AI funkce budou postupně dostupné od konce listopadu. Kompletní seznam podporovaných zařízení zahrnuje:

Vlajkové lodě:

OnePlus 10 Pro/T/R

OnePlus 11/R

OnePlus 12/R

OnePlus Open

Střední třída:

OnePlus Nord 3/4

Nord CE3/CE3 Lite

Nord CE4/CE4 Lite

Tablety:

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

Výrobce však upozorňuje, že některé AI funkce mohou být omezené jen na vybrané modely “pro zajištění optimálního výkonu”. Google Gemini se stane výchozím asistentem až u nových zařízení, stávající telefony si zatím ponechají Google Assistanta. A pro fanoušky značky jedna drobnost na závěr – do systému se vrátil oblíbený easter egg. Po zadání “1+=” v kalkulačce se opět zobrazí klasický banner “Never Settle”, připomínající historii značky.

Jak se vám líbí novinky v OxygenOS 15? Těšíte se na aktualizaci?

Zdroj: AndroidAuthority, 9to5google, Pocket-Lint, OnePlus YouTube