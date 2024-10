Jak snadno obejít ochranu proti krádeži, kterou slibuje Android 15?

Android 15 přinesl ochranu proti krádeži

Nová funkce detekuje odcizení telefonu a uzamkne ho

Není ale ani zdaleka dokonalá

Nejnovější Android 15 přinesl spoustu novinek a jednou z nich je ochrana proti krádeži. Tato funkce samozřejmě nedokáže zabránit tomu, aby vám telefon někdo ukradl, ale slibuje, že krádež dokáže detekovat a telefon automaticky uzamkne. Zloděj se tak nedostane k vašim datům a motivace ke krádeži se sníží.

Jak upozornil server Android Authority, obejít tuto ochranu není nic těžkého. Když zkoušeli, jak ochrana proti krádeži funguje, nejprve se jim ani nedařilo ji aktivovat. Po prostudování dokumentace a dokonce konzultací s Googlem zjistili, jak přesně ochrana funguje a o část informací se podělili.

Za prvé, ochrana proti krádeži detekuje akceleraci. Předpokládá se vytrhnutí telefonu z ruky a rychlý běh. Pokud by zloděj vzal telefon položený na stole a volným krokem odešel, ochrana se neaktivuje. Dalším důležitým prvkem je to, že telefon musíte v okamžiku krádeže aktivně používat. Google na to sice při aktivaci ochrany upozorňuje, ale přiznám se, že bez dalšího vysvětlení mně nedošlo, co se tím myslí.

Když se ochrana aktivuje, nestane se nic mimořádného, jen se aktivuje zámek obrazovky. Očekávali bychom nějaké důkladnější uzamčení, které by se muselo odemknout například pomocí dvoufaktorového potvrzení (což by ale byl problém při uzamčení zařízením na kterém dvoufaktor potvrzujeme) nebo aspoň nutnost odemčení biometrikou. Nic takového se ale nepožaduje, jde o obyčejnou uzamykací obrazovku.

K dispozici jsou i další akce, navázané na ochranu proti krádeži. Doporučujeme nastavit tyto tři doplňkové funkce, které pomohou ochránit vaše data a možná i najít odcizený telefon. Offline zámek zajistí, že pokud se ukradený telefon odpojí od sítě, což může být snaha o zamezení sledování, obrazovka se uzamkne. Dálkové zamykání umožní uzamknout telefon ručně na adrese google.com/lock. Najdi moje zařízení je funkce, o které jsme už několikrát psali. Umožní najít telefon, dokonce i když je offline. To ale platí pouze pro podporované modely.

uzamčení zařízení

Je určitě dobře, že se Google snaží zlodějům znepříjemnit život, ale k dokonalosti má tato funkce ještě daleko. Přesto doporučujeme ji aktivovat. Falešné detekce podle všeho moc časté nebudou a i kdyby, telefon prostě jen odemknete. A v případě, že vám telefon opravdu někdo ukradne a ochrana proti krádeži zafunguje, bude to aspoň malá náplast v nepříjemné situaci.

Google Find My Device Google LLC

Je podle vás ochrana proti krádeži užitečná?

Zdroj: AndroidAuthority